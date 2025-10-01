Đám cưới ngày lũ ở Nghệ An: Lội nước rước dâu bằng xe kéo

Vượt lũ lụt, đôi bạn trẻ đến với nhau kết duyên trăm năm

Hình ảnh chú rể cùng người thân xắn quần, lội nước, nở nụ cười rạng rỡ khi đón cô dâu về nhà đã khiến nhiều người xúc động. Đông đảo quan khách đến dự tiệc cũng không quản ngại khó khăn: Tháo giày, xắn quần, tay bưng lễ vật, tay dắt nhau lội nước để kịp chung vui cùng đôi trẻ.

Gia đình nhà trai bì bõm mang sính lễ đến nhà gái. Ai cũng phải xắn quần lên cao lội nước đi rước cô dâu

Chú rể Trung Đức chia sẻ: "Ngày vui của chúng tôi trùng vào đúng đợt mưa lũ lớn, gia đình cũng lo lắng nhiều. Nhưng vì đã định ngày, đặt cỗ từ trước, lại được bà con, anh em động viên, nên chúng tôi quyết định vẫn tổ chức. Nhìn cảnh mọi người lội nước, vẫn cười vui đến chúc mừng, thật sự tôi rất xúc động và biết ơn".

Cô dâu Phạm Trang thì nghẹn ngào: "Ai cũng mong ngày cưới của mình được trọn vẹn, nhưng mưa lũ đến thì đành chấp nhận. Thấy bạn bè, người thân không quản ngại khó khăn để có mặt, tôi cảm nhận được tình cảm quý giá. Đây chắc chắn là kỷ niệm cả đời tôi không bao giờ quên".

Chú rể được người nhà cõng qua điểm ngập lụt

Ngay sau khi những hình ảnh này được chia sẻ trên mạng xã hội, đám cưới "có một không hai" nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn. Hàng trăm bình luận bày tỏ sự đồng cảm, động viên đôi uyên ương.

"Mưa lũ khiến hai bạn rơi vào tình thế chẳng ai mong muốn, nhưng đám cưới vẫn diễn ra trọn vẹn và vui vẻ. Đây chắc chắn sẽ là kỷ niệm để đời, xin chúc mừng hạnh phúc hai bạn", tài khoản Nguyễn Anh Quân bình luận.

Đám cưới mùa lũ dù rất vất vả nhưng lại trở thành một kỷ niệm khó quên

Một người khác viết: "Trời mưa gió, lụt lội thế mà bà con vẫn đến chung vui, thật trân quý. Đúng là trong mọi hoàn cảnh, tình người và niềm vui vẫn luôn hiện hữu".

Tác giả: Đình Nguyên

Nguồn tin: phunuvietnam.vn