Rolls-Royce Dawn có bản độ cực dị: Giới hạn chỉ 25 khách, đầu xe 'không giống ai', đuôi xe thay mới hoàn toàn

Venuum, một hãng độ có trụ sở tại Dubai, tiếp tục gây ấn tượng mạnh mẽ trong phân khúc xe siêu sang bằng gói độ widebody dành cho Rolls-Royce Dawn. Đây là lần thứ hai trong năm nay hãng này "chạm tay" vào dòng xe sang trọng của Rolls-Royce, sau khi đã giới thiệu bộ bodykit đầy kịch tính cho mẫu Wraith hồi đầu năm. Venuum cũng đã xác nhận khả năng cung cấp gói độ này tại thị trường Mỹ. Nếu bạn từng khao khát một chiếc xe mui trần trị giá hàng trăm nghìn USD mang dáng dấp của một mẫu concept bị từ chối từ trò chơi Need for Speed năm 2008, Venuum dường như đã lắng nghe mong muốn đó.

Với một số người, chiếc Dawn này có thể gợi liên tưởng đến một chiếc Rolls-Royce được đặt hàng qua Temu trong những đêm lướt mạng. Tuy nhiên, khẩu vị là một điều chủ quan; rõ ràng chúng tôi không phải những người sở hữu thẻ Amex Black để đưa ra phán xét. Dù vậy, với một tệp khách hàng đặc biệt, diện mạo này có thể hoàn toàn phù hợp, nhất là khi sự tinh tế không nằm trong danh sách ưu tiên hàng đầu của họ.

Rolls-Royce Dawn độ cực dị đến từ Venuum. Ảnh: Carscoops

Sự thay đổi gây sốc nhất có lẽ nằm ở phần đầu xe. Venuum đã thay thế lưới tản nhiệt chrome mang tính biểu tượng của Rolls-Royce bằng một tấm nhựa trắng đục, đục lỗ bằng họa tiết hình học tam giác. Motif tương tự cũng xuất hiện trên các khe hút gió phía dưới được định hình lại. Hãng độ Venuum không chỉ dừng lại ở lưới tản nhiệt; một bộ đèn phụ tròn giờ đây nhô ra từ cản trước. Đồng thời, đèn pha nguyên bản bị che khuất một phần bởi bộ body kit. Ngay cả biểu tượng Spirit of Ecstasy cũng được tái hiện, nay khoác lên mình màu trắng, với huy hiệu Rolls-Royce màu cam tương phản.

Sự phá cách về mặt thị giác tiếp tục kéo dài dọc theo hai bên thân xe. Venuum đã trang bị các tấm chắn bùn trước và sau mới, kết hợp với các tấm ốp sườn được phóng đại, làm kéo dài thêm hình dáng của chiếc Dawn. Có thể khẳng định rằng, không có chi tiết nào ở đây mang tính tinh tế. Venuum cũng hợp tác với Creative Bespoke (Mỹ) để gắn bộ mâm xe liền khối với lớp hoàn thiện chải xước. Kiểu dáng này gợi nhớ đến các đĩa khí động học cổ điển, dù cách thực hiện chắc chắn sẽ gây chia rẽ ý kiến.

Logo màu trắng đục. Ảnh: Carscoops

Khi bạn nghĩ rằng gói độ không thể trở nên kỳ lạ hơn, hãng độ Dubai này đã loại bỏ hoàn toàn phần đuôi xe nguyên bản của Dawn. Thay vào đó là đèn hậu siêu mỏng, một thanh đèn LED liền mạch, cản dưới được tạo hình lại với bộ khuếch tán mạnh mẽ, cùng một cặp ống xả độ. Toàn bộ thân xe được phủ lớp màu trắng mờ. Hiện tại, chưa có xác nhận liệu đây là lớp sơn hay lớp dán decal.

Bên trong cabin, chủ đề màu sắc tươi sáng tiếp tục được duy trì. Nội thất được bao phủ bởi sự kết hợp tương phản cao giữa da màu trắng và cam. Không rõ liệu cách phối màu này là một phần trong gói độ của Venuum hay đến từ nhà máy. Tuy nhiên, nó chắc chắn tuân theo triết lý “càng nổi bật càng tốt” của ngoại thất.

Tổng cộng, việc sản xuất gói độ này được giới hạn chỉ 25 chiếc. Điều này có nghĩa là khả năng bạn bắt gặp một chiếc xe như vậy ngoài đời thực sẽ rất nhỏ. Venuum đã đăng tải hình ảnh về tác phẩm mới nhất của mình trên Instagram, thể hiện rõ phong cách độc đáo này.

Một số hình ảnh bản độ Rolls-Royce Dawn độc đáo:

Tác giả: Thùy Trag

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn