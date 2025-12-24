Cựu Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị trả lại 4,5 tỉ 'quà biếu' nên không bị xử lý hình sự

Ông Phạm Ngọc Nghị được xác định nhận 4,5 tỉ đồng "quà biếu" khi đương chức Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk và đã trả lại - Ảnh: DUNG THẢO

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 4 người trong vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Ban quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk. Các ông Phạm Văn Hạ (cựu Giám đốc Ban quản lý) và Bùi Văn Từ (cựu Phó giám đốc Ban quản lý) cùng bị cáo buộc tội nhận hối lộ.

Người bị cáo buộc thực hiện hành vi đưa hối lộ là Lê Đình Hải, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Sài Gòn và Hoàng Đình Chương, Giám đốc Công ty An Nguyên.

Hai cựu lãnh đạo Ban quản lý dự án tỉnh nhận hơn 11 tỉ

Theo cáo trạng, thời điểm năm 2020, tỉnh Đắk Lắk xin chủ trương đầu tư dự án đường tránh phía đông Buôn Ma Thuột. Biết thông tin này, các ông Lê Đình Hải và Hoàng Đình Chương cùng đến gặp ông Phạm Ngọc Nghị, khi đó đương chức Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.

Các giám đốc doanh nghiệp này báo cáo ông Nghị về việc lãnh đạo Tỉnh ủy đã đồng ý cho họ được thực hiện dự án. Ông Nghị ủng hộ, yêu cầu đảm bảo tiến độ, chất lượng và quy định pháp luật.

Sau đó, Giám đốc Ban quản lý dự án báo cáo ông Nghị về việc lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk đồng ý, chỉ đạo tạo điều kiện cho doanh nghiệp của ông Đặng Sỹ Hồng thực hiện khoảng 1/3 khối lượng xây lắp dự án.

Nhóm của các ông Hải, Chương thực hiện 2/3 khối lượng còn lại. Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk cũng đồng ý, yêu cầu đảm bảo tiến độ, chất lượng và đúng quy định pháp luật.

Để tham gia dự án, Hồng thống nhất đưa Công ty Licogi 16.6 do Vũ Công Hưng làm Giám đốc và Công ty Hồng Hà do Lê Văn Thanh làm Giám đốc tham gia hai gói thầu. Ông Hồng thu phí 6% giá trị hợp đồng trước thuế.

Tuy nhiên do Công ty Hồng Hà không đủ năng lực nên Hồng, Thanh gặp và nhờ Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An, cho mượn pháp nhân tham gia đấu thầu. Đổi lại, Công ty Thuận An thu 2% phí quản lý theo khối lượng thi công.

Trước khi đấu thầu, các ông Hải, Chương thống nhất về việc sau khi trúng thầu và giải ngân tạm ứng, sẽ chi 9 tỉ đồng cho Bùi Văn Từ và chi 3% giá trị tạm ứng ghi trên hợp đồng cho Phạm Văn Hạ.

Kết quả điều tra xác định, sau khi được Ban quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk giúp đỡ, tạo điều kiện để trúng thầu, các ông Lê Đình Hải và Hoàng Đình Chương đã gặp, đưa tiền cho giám đốc và phó giám đốc ban.

Viện kiểm sát quy kết, đủ căn cứ xác định sau khi giúp đỡ, tạo điều kiện cho Công ty Sài Gòn, Công ty An Nguyên, Công ty Phương Đông trúng thầu, thi công dự án đường tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột, các ông Phạm Văn Hạ đã nhận hối lộ 5,1 tỉ đồng và Bùi Văn Từ đã nhận 6 tỉ đồng.

Cựu chủ tịch tỉnh Đắk Lắk trả lại "quà biếu" 4,5 tỉ

Theo cáo trạng, liên quan vụ án trên, ông Phạm Ngọc Nghị - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - có hành vi nhận 4,5 tỉ đồng là quà biếu. Tuy nhiên cơ quan tố tụng xác định việc nhận tiền không có thỏa thuận từ trước, ông Nghị cũng đã nộp lại số tiền đã nhận.

Đồng thời hành vi của cựu chủ tịch tỉnh Đắk Lắk không có căn cứ xác định hậu quả thiệt hại về đấu thầu, do đó Cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự.

Tháng 4-2025, Ủy ban Kiểm tra Trung ương có quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Phạm Ngọc Nghị, cáo trạng nêu.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Phòng Kỹ thuật thẩm định, đã nhận 5 triệu đồng tiền bồi dưỡng, phát sinh sau khi chấm thầu. Ông Phan Xuân Bách, Phó giám đốc phụ trách Ban quản lý dự án tỉnh, nhận 510 triệu đồng tiền bồi dưỡng khi ký hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán.

Tuy nhiên theo viện kiểm sát, số tiền trên là tiền bồi dưỡng, không có thỏa thuận từ trước, không đòi hỏi và cả hai ông đã nộp lại tiền nên Cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự với những người này.

Đối với hành vi đưa số tiền 200 triệu đồng tiền bồi dưỡng cho Phạm Văn Hạ của Đặng Sỹ Hồng, theo cáo trạng "là tự nguyện, Hạ không yêu cầu, đòi hỏi". Việc lựa chọn thầu phụ cũng không theo đề nghị của ông Hồng.

Ông Hạ đã nộp lại số tiền trên, do đó không đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với Đặng Sỹ Hồng và Phạm Văn Hạ về số tiền này, cáo trạng nêu.

Đối với hành vi có dấu hiệu sai phạm của cá nhân liên quan khác, do thời hạn điều tra vụ án đã hết, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tách thông tin, tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Đầu tháng 4-2025, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Ngọc Nghị. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Nghị đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi phạm những điều đảng viên không được làm và quy định về trách nhiệm nêu gương. Những vi phạm của ông được xác định là gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xử lý kỷ luật. Cùng thời điểm này, HĐND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định công tác nhân sự. Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đối với ông Phạm Ngọc Nghị theo nguyện vọng cá nhân. Trước đó ông có đơn xin nghỉ hưu sớm theo nguyện vọng cá nhân.

Tác giả: Thân Hoàng

Nguồn tin: tuoitre.vn