Cây thông Noel nón lá cao 35m 'gây sốt' mùa Giáng sinh ở Đồng Nai

Cây thông Noel cao 35m được tạo nên từ gần 3.000 chiếc nón lá Việt Nam tại nhà thờ Hà Phát (phường Long Bình) đã lên đèn rực rỡ, trở thành điểm nhấn đặc biệt của mùa Giáng sinh 2025, thu hút người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh