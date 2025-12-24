Tìm thấy thi thể nam sinh Đại học Bách khoa Hà Nội mất tích 8 ngày ở bờ sông Hồng

Ngay sau đó, Công an xã Hồng Vân đã phối hợp với các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức đưa thi thể nạn nhân lên bờ để phục vụ công tác xác minh. Tại đây, ông Nguyễn Văn Ngô (sinh năm 1971, trú tại thôn Thượng Lâm, xã Phúc Sơn, Hà Nội) đến trình báo và cho biết nghi ngờ thi thể trên là con trai mình.

Người dân phát hiện thi thể tại bãi bồi sông Hồng.

Theo ông Ngô, con trai ông là Nguyễn Văn H. (sinh năm 2005, trú tại xã Phúc Sơn) rời nhà từ ngày 15/12 và mất liên lạc hoàn toàn. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm dọc khu vực sông Hồng nhưng không có kết quả.

Quá trình làm việc, cơ quan công an đã cho gia đình nhận dạng trang phục và các đặc điểm trên thi thể. Kết quả cho thấy nhiều dấu hiệu trùng khớp với nam sinh Nguyễn Văn H. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình để lo hậu sự theo quy định.

Theo người thân, khoảng 6h ngày 15/12, H. rời nhà đi học như thường lệ. Đến tối cùng ngày, không thấy H. trở về, gia đình đã liên hệ với bạn bè và thầy cô nhưng không nhận được thông tin. Khi rời nhà, nam sinh mặc áo khoác màu xám, quần trắng, cao khoảng 1,7m, dáng người gầy.

Anh Lê Văn Phú, anh rể của H., cho biết, thời gian gần đây nam sinh có biểu hiện học tập sa sút và tâm trạng buồn bã. Nguyên nhân vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV