Đại gia Việt có thể trở thành người duy nhất trên thế giới sở hữu chiếc McLaren 750S này: Gần 25 tỷ, màu sơn cực độc cần 260 giờ hoàn thiện

Chiếc McLaren 750S Spider (mui trần) này được phân phối chính hãng bởi S&S Group có giá bán 29,4 tỷ đồng. Mức giá trên cao hơn một chiếc 750S Spider tiêu chuẩn khoảng 4,41 tỷ đồng (khởi điểm 24,99 tỷ).
Điểm đặc biệt khiến chiếc McLaren 750S Spider trong bài viết có mức giá cao hơn đáng kể là do màu sơn ngoại thất với hiệu ứng Coriolis (hiện tượng xoáy của luồng khí khi vật thể chuyển động trong không gian). Theo nhà sản xuất, màu sơn này mất hơn 260 giờ hoàn thiện bởi phân nhánh cá nhân hóa McLaren Special Operation (MSO).
Với hiệu ứng này, xe sử dụng màu đen ánh kim Sandstone Black làm chủ đạo, điểm xuyết là các mảng màu cam xen kẽ của 2 sắc cam gồm Sunburst Orange và Azores Orange.
Theo chia sẻ từ nhà phân phối, đây là chiếc McLaren 750S Spider duy nhất trên thế giới ở thời điểm này được hoàn thiện với ngoại thất độc đáo này. Trong tương lai, nếu có khách hàng muốn đặt thêm một chiếc tương tự, McLaren cũng sẽ đáp ứng theo nhu cầu.
McLaren 750S Spider là phiên bản facelift của mẫu 720S Spider từng "làm mưa làm gió" thị trường Việt Nam. So với phiên bản tiền nhiệm, mẫu 750S nếu nhìn thoáng qua gần như không thay đổi. Tuy nhiên, bản nâng cấp này có tới 30% linh phụ kiện hoàn toàn mới để khiến xe vận hành tốt hơn. Nhìn trực diện, phần đầu xe vẫn giữ nguyên so với 720S. Điểm khác biệt nhất là cản trước giờ không được sơn màu tương phản hoặc để lộ vân sợi carbon như 720S, bởi McLaren 750S chỉ có duy nhất lựa chọn sơn đồng màu thân xe.
Ở phần ngoại thất, mẫu xe này còn trở nên đặc biệt khi phần logo thuộc tùy chọn của MSO. Trong khi những chiếc McLaren thông thường sẽ là một tấm bảng tên được đặt nổi trên nắp capo, chiếc 750S Spider trong bài viết lại được hoàn thiện "chìm" trong phần sơn xe.
Sang tới bên hông, những đường nét vẫn được bê nguyên từ phiên bản cũ. Bộ mâm là chi tiết mới được làm từ vật liệu nhẹ, giúp giảm tổng cộng 13kg so với các tùy chọn mâm xe trên McLaren 720S. Chưa hết, McLaren cho biết 750S nhẹ hơn 30kg so với phiên bản cũ, khối lượng khô còn 1.281kg, tức chỉ riêng dàn mâm xe đã giúp giảm 1 nửa con số khối lượng trên.
Đuôi xe là nơi khác biệt lớn nhất khi cặp ống xả đôi giờ chuyển thành 1 ống xả lớn đặt ở chính giữa. Hãng siêu xe Anh Quốc chia sẻ rằng, kích cỡ của cánh gió này lớn hơn trên 720S tới 20%, và trọng lượng cho chi tiết này chỉ vỏn vẹn 1,6kg.
Bên trong nội thất, McLaren 750S vẫn giữ kiểu thiết kế cũ, nhưng đã bỏ đi dạng đồng hồ tốc độ có thể gập xuống. Hai núm điều chỉnh Active Aero vốn đặt ở gần màn hình trung tâm nay cũng chuyển sang ở bên viền đồng hồ tốc độ để có thể dễ thao tác khi lái xe hơn. Một bên chữ "P" chỉ công suất động cơ. Bên còn lại là "H" viết tắt của "Handling", tức khả năng vận hành của xe.
Khoang cabin của chiếc McLaren 750S Spider Coriolis Orange còn có một số chi tiết "qua tay" MSO như sọc kẻ cam ở viền lẫy số làm từ sợi carbon và trên vô-lăng.
Màn hình trung tâm của McLaren 750S tiếp tục là dạng đặt dọc, nhưng nay đã được tích hợp Apple CarPlay. Đây là mẫu McLaren đầu tiên được trang bị tiện ích kết nối này. Kế bên màn hình giải trí là 3 nút bấm Lauch, Aero (mở cánh gió) và 1 nút có logo McLaren được gọi là MCL (McLaren Control Launcher - Tính năng tăng tốc nhanh). Nút MCL là điểm mới trên 750S, có tác dụng để người lái truy cập nhanh các setting hộp số, hệ thống treo, động cơ hay chế độ Aero đã được lưu từ trước đó, thay vì phải vào từng menu cài đặt để chỉnh.
Khu vực bệ trung tâm có cụm chuyển số dạng nút bấm và các phím mở mui bằng điện. Xe có thể đóng/mở mui ngay cả khi di chuyển ở dưới vận tốc 50km/h. Xe không có số "P" bởi do cấu tạo của hộp số ly hợp kép nên khi cần đỗ, người lái chỉ cần đưa về số "N" và kéo phanh tay.
Phần bàn đạp phanh/ga cũng là chi tiết được chế tạo bởi MSO, sơn hai tông màu và thiết kế lấy cảm hứng từ mẫu McLaren F1 năm xưa.
Ghế ngồi bọc Alcantara thể thao với logo tựa đầu và viền ghế màu cam đồng bộ với ngoại thất.
Dòng chữ "MSO" ở bệ cửa carbon cũng là một tùy chọn thêm được thông qua phân nhánh cá nhân hóa này.
Một điều khá thú vị đó là McLaren 750S Spider có tổng cộng 2 khoang cốp chứa đồ, phù hợp cho những chuyến đi chơi dài ngày. Một khoang thông thường đặt ở phía trước đầu xe. Trong khi khoang còn lại là khu vực chứa mui xe. Hãng xe Anh Quốc cho phép người dùng có thể tận dụng khu vực này để đựng đồ trong khi mui xe đang đóng.
Ở mảng kỹ thuật, kết cấu khung thân liền khối sợi carbon và động cơ V8 4.0L tăng áp kép vẫn được sử dụng nhưng cải tiến. Hệ thống treo là loại PCC III mới nhất với nhiều linh kiện nhẹ và cách bài trí tối ưu hơn. Sức mạnh của 750S là 740 mã lực và 800Nm, tăng tăng 30 mã lực và 30Nm so với 720S. Thời gian tăng tốc 0-96 km/h giảm xuống 2,8 giây, 0-200 km/h là 7,3 giây và 0-299km/h là 19,8 giây. Tốc độ tối đa 332km/h.
Tác giả: Hoàng Dũng
Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn