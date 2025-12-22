Đại gia Việt có thể trở thành người duy nhất trên thế giới sở hữu chiếc McLaren 750S này: Gần 25 tỷ, màu sơn cực độc cần 260 giờ hoàn thiện

Màn hình trung tâm của McLaren 750S tiếp tục là dạng đặt dọc, nhưng nay đã được tích hợp Apple CarPlay. Đây là mẫu McLaren đầu tiên được trang bị tiện ích kết nối này. Kế bên màn hình giải trí là 3 nút bấm Lauch, Aero (mở cánh gió) và 1 nút có logo McLaren được gọi là MCL (McLaren Control Launcher - Tính năng tăng tốc nhanh). Nút MCL là điểm mới trên 750S, có tác dụng để người lái truy cập nhanh các setting hộp số, hệ thống treo, động cơ hay chế độ Aero đã được lưu từ trước đó, thay vì phải vào từng menu cài đặt để chỉnh.