Công an xã giải cứu hàng chục "tiểu hổ" sắp đưa vào quán nhậu

Thông tin từ Công an xã Phước Dinh (Khánh Hòa) ngày 23/12 cho biết, đang đấu tranh xét hỏi để xử lý theo quy định pháp luật đối với nhóm đối tượng đặt bẫy lồng bắt trộm mèo của người dân.

Trước đó vào khoảng 5h sáng cùng ngày, từ công tác nắm tình hình an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở kết hợp nguồn tịn từ người dân, một tổ công tác của Công an xã Phước Dinh bất ngờ kiểm tra hành chính tại một căn nhà cho thuê ở địa phương này. Tại hiện trường, tổ công tác đã phát hiện, lập biên bản tạm giữ 26 con mèo có tổng trọng lượng 48kg, đang bị nhốt trong lồng sắt, bao tải.

26 con mèo sa bẫy lồng chuẩn bị đưa đến các quán nhậu nhưng đã được Công an xã Phước Dinh giải cứu kịp thời.

Trước chứng cứ tang vật bị bắt giữ, nhóm người thuê nhà đã phải khai nhận toàn bộ số mèo nêu trên đều do họ bắt trộm bằng cách đặt bẫy lồng tại các khu dân cư. Nhóm người này dự tính chuyển toàn bộ số mèo đã bẫy trộm được đến các quán nhậu để bán với giá mỗi cân 40.000-50.000 đồng.

Công an xã Phước Dinh đề nghị chủ nhân của những con mèo đã bị bẫy trộm khẩn trương liên hệ trực ban đơn vị qua số điện thoại: 093.300.4800 để cung cấp thông tin và nhận lại vật nuôi.

Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: cand.com.vn