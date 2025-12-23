5 tính năng trên xe hạng sang ít ai biết tới

Xe hạng sang luôn mang đến trải nghiệm vượt trội hơn so với xe phổ thông, và không phải tất cả những tiện ích đó đều dễ nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dưới đây là năm tính năng thú vị mà nhiều người có thể chưa biết ngay cả khi đã từng ngồi sau vô-lăng xe cao cấp.

Trần nội thất giống bầu trời ngàn sao

Một trong những chi tiết đặc biệt nhất trên xe hạng sang là trần nội thất với hiệu ứng bầu trời đêm. Các sợi quang học được cấy vào trần xe để mô phỏng hàng trăm ngôi sao lấp lánh, tạo ra không gian nội thất cực kỳ thư giãn và lãng mạn. Rolls-Royce là ví dụ điển hình với trần “Starlight headliner”, xuất hiện từ mẫu Phantom và tiếp tục trên Ghost hay Cullinan. Khách ngồi trong xe sẽ cảm nhận như mình đang lướt đi dưới bầu trời đầy sao mỗi khi bật tính năng này.

Tủ lạnh tích hợp trong cabin

Không cần mang theo thùng giữ lạnh cồng kềnh, một số xe sang còn trang bị tủ lạnh mini ngay trong cabin. Ví dụ, trên Cadillac Escalade phiên bản cao cấp, tủ lạnh nằm ngay trong cụm điều khiển trung tâm đủ để chứa tới sáu chai nước hoặc đồ uống khác, với nhiệt độ có thể điều chỉnh để làm lạnh hoặc giữ lạnh theo nhu cầu. Rolls-Royce Ghost cũng có tùy chọn hộc làm lạnh ở tựa tay giữa hàng ghế sau để đặt champagne và ly.

Bàn gấp thu gọn cho hành khách sau

Nếu bạn thường phải đặt máy tính xách tay hay thức ăn lên đùi khi di chuyển, bàn gấp thu gọn chính là giải pháp tiện lợi dành cho xe sang. Tương tự như bàn trên máy bay, bàn gấp có thể bật ra từ lưng ghế hoặc cụm điều khiển trung tâm, biến khoang sau thành không gian làm việc, ăn uống hay giải trí di động. Nhiều mẫu Mercedes, BMW, Lexus hay Bentley đều trang bị tính năng này kèm với những tiện nghi bổ sung như ghế ngồi điều chỉnh, bệ để chân hoặc giá để cốc có sưởi và làm mát.

Ngăn đựng dù đặc biệt

Một chi tiết nhỏ nhưng đầy tinh tế là ngăn đựng dù tích hợp trên xe hạng sang. Không giống xe thường phải cất dù trong cốp, một số mẫu như Rolls-Royce Phantom thiết kế ngăn đặc biệt trong khung cửa để đặt dù, giúp người dùng dễ lấy ra khi trời mưa mà không lo làm ướt nội thất. Cadillac CT5 cũng có ngăn đựng dù trong hộc cửa trước tương tự.

Màn hình AR HUD - hiển thị tăng cường trên kính chắn gió

Heads-Up Display (HUD) không còn quá xa lạ, nhưng HUD thực tế tăng cường (AR) mang đến trải nghiệm hoàn toàn khác. Thay vì chỉ hiển thị thông tin cơ bản như tốc độ, AR HUD còn có thể chiếu các chỉ dẫn định vị, hướng lái, cảnh báo va chạm trực tiếp lên kính chắn gió, giúp tài xế giữ mắt trên đường đồng thời nắm được dữ liệu quan trọng. Một số mẫu xe như Mercedes-Benz S-Class, Audi A6 e-tron và Cadillac Lyriq đang có tùy chọn này.

Những tính năng này có thể không phải là bộ phận bắt buộc để lái xe từ điểm A đến B, nhưng chúng đại diện cho đẳng cấp và sự tinh tế của xe hạng sang, nâng trải nghiệm lái xe lên một tầm cao mới.

Tác giả: CTV Minh Thúy

Nguồn tin: Báo VOV