Những người nên hạn chế ăn tỏi, biết mà tránh kẻo "rước họa"

Lợi ích của tỏi với sức khoẻ

Khoa học hiện đại đã xác nhận tỏi có nhiều tác dụng có lợi cho sức khỏe. Dưới đây là một số lợi ích của tỏi đối với sức khỏe đã được công bố trong các nghiên cứu khoa học.

-Tỏi có đặc tính dược liệu mạnh

Các nhà khoa học đã chứng minh hầu hết lợi ích sức khỏe của tỏi là do các hợp chất lưu huỳnh được hình thành khi một tép tỏi được băm nhỏ, nghiền nát hoặc nhai. Các hợp chất lưu huỳnh từ tỏi đi vào cơ thể từ đường tiêu hóa phát huy tác dụng sinh học mạnh mẽ.

-Tỏi rất bổ dưỡng nhưng chứa ít calo

Tỏi chứa ít calo và giàu vitamin C, vitamin B6 và mangan. Nó cũng chứa vi lượng các chất dinh dưỡng khác nhau.

-Tỏi có thể chống lại bệnh tật, đặc biệt là cảm lạnh thông thường

Bổ sung tỏi trong bữa ăn hàng ngày để tăng cường chức năng của hệ thống miễn dịch đồng thời giúp ngăn ngừa và giảm mức độ nghiêm trọng của các bệnh thông thường như cúm và cảm lạnh.

-Các hợp chất tích cực trong tỏi có thể làm giảm huyết áp

Bổ sung lượng tỏi cần thiết tương đương với khoảng 4 tép tỏi mỗi ngày giúp cải thiện huyết áp cho những người bị huyết áp cao. Trong một số trường hợp, chất bổ sung có thể có hiệu quả như thuốc thông thường.

-Tỏi làm giảm cholesterol và nguy cơ mắc bệnh tim

Ảnh minh họa.

Theo Healthline, tỏi có chứa chất chống oxy hóa có thể giúp ngăn ngừa bệnh Alzheimer và chứng sa sút trí tuệ.

Tỏi chứa chất chống oxy hóa hỗ trợ cơ chế bảo vệ của cơ thể chống lại sự tổn thương và lão hóa của tế bào.

-Ăn tỏi có thể giúp giải độc các kim loại nặng trong cơ thể

Ở liều lượng cao, các hợp chất lưu huỳnh trong tỏi đã được chứng minh là có khả năng bảo vệ và chống lại các tổn thương của các cơ quan do nhiễm độc kim loại nặng.

-Tỏi có thể cải thiện sức khỏe xương

Một nghiên cứu ở phụ nữ mãn kinh cho thấy rằng một liều chiết xuất tỏi khô hàng ngày (tương đương với 2 gam tỏi sống) làm giảm đáng kể dấu hiệu của sự thiếu hụt estrogen. Điều này cho thấy rằng chất bổ sung này có thể có tác dụng hữu ích đối với sức khỏe xương ở phụ nữ.

Những người nên hạn chế ăn tỏi

Chia sẻ với VTC News, BS.CKII Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y dược - cơ sở 3, lưu ý, tỏi tuy tốt nhưng không phải ai cũng nên dùng. Dưới đây là những người không nên hoặc hạn chế ăn tỏi:

- Bệnh nhân có chứng âm hư, nội nhiệt, thai sản, đậu trẩn, đau mắt, mũi răng cổ, lưỡi không nên dùng tỏi.

- Khi đói bụng, ăn tỏi nên ăn kèm với thực phẩm khác, vì chất allixin trong tỏi dễ khiến cho tính kháng sinh trong tỏi phát tác, gây rát dạ dày.

- Tỏi có vị cay, tính nóng, nên người mắc các bệnh về gan khi ăn tỏi sẽ gây kích thích mạnh, tình trạng nóng gan sẽ nặng hơn, lâu dài dẫn đến tổn thương gan.

- Người huyết áp thấp không nên ăn tỏi, vì nguy cơ làm hạ huyết áp.

- Người bị tiêu chảy không nên ăn tỏi, vì allicin trong tỏi làm tăng kích thích thành ruột, ngoài ra còn dẫn tới tình trạng nghẽn mạch máu, phù nề.

- Người bị bệnh về mắt không nên ăn tỏi. Tỏi có thành phần gây kích thích màng nhầy và mô kết mạc của mắt nên những người thị lực yếu và đang mắc các bệnh về mắt sẽ được các chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế ăn tỏi.

- Người đang trong thời gian sử dụng thuốc không nên ăn tỏi. Giống như ớt và nhiều loại gia vị cay khác, tỏi có một vài tác dụng phụ đối với những người bị bệnh nặng và đang sử dụng thuốc.

Trong trường hợp đang uống một số loại thuốc như thuốc chống đông máu, thuốc điều trị HIV/AIDS... người bệnh không nên ăn tỏi, vì nó có thể tạo ra một số tác hại cho sức khỏe.

Tác giả: Minh Hoa (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn