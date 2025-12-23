Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh sắp đưa toà nhà mới vào hoạt động - Nâng tầm chất lượng khám, chữa bệnh

Thực hiện định hướng đó, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh đang gấp rút hoàn thiện tòa nhà mới với quy mô lớn, hiện đại, dự kiến chính thức đi vào hoạt động trong thời gian tới, hứa hẹn mang đến diện mạo mới cho hệ thống y tế tư nhân trên địa bàn TP Vinh nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung.

Dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững

Tòa nhà mới của Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh được xây dựng trong khuôn viên bệnh viện, với thiết kế đồng bộ, hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn về bệnh viện đa khoa chất lượng cao. Đây là bước phát triển mang tính chiến lược, thể hiện quyết tâm của ban lãnh đạo bệnh viện trong việc không ngừng đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, từng bước hoàn thiện mô hình bệnh viện hiện đại, lấy người bệnh làm trung tâm.

Theo đại diện Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, việc đưa tòa nhà mới vào hoạt động không chỉ giúp mở rộng không gian khám chữa bệnh, giảm tải cho các khu chức năng hiện tại mà còn tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thêm nhiều dịch vụ y tế chuyên sâu, kỹ thuật cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân.

Cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ theo tiêu chuẩn cao



Điểm nhấn nổi bật của tòa nhà mới là hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư bài bản, đồng bộ, từ khu vực tiếp đón, phòng khám, khu điều trị nội trú cho đến các phòng chức năng chuyên môn. Không gian được thiết kế rộng rãi, thông thoáng, đảm bảo các yếu tố về ánh sáng, vệ sinh và an toàn, tạo cảm giác thoải mái, thân thiện cho người bệnh và người nhà.

Bên cạnh đó, tòa nhà mới được trang bị nhiều thiết bị y tế hiện đại, hỗ trợ hiệu quả cho công tác chẩn đoán và điều trị. Các khu vực khám bệnh, điều trị và chăm sóc được bố trí khoa học, tách biệt rõ ràng, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, đồng thời hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo trong bệnh viện.

Nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới trải nghiệm người bệnh

Việc đầu tư tòa nhà mới không chỉ dừng lại ở yếu tố “xây dựng – trang bị”, mà còn gắn liền với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và trải nghiệm của người bệnh. Khi đi vào hoạt động, tòa nhà mới sẽ góp phần rút ngắn thời gian chờ đợi, giảm áp lực quá tải, tạo điều kiện để đội ngũ y bác sĩ tập trung hơn cho công tác chuyên môn.

Đặc biệt, trong bối cảnh người dân ngày càng quan tâm đến môi trường khám chữa bệnh văn minh, hiện đại, thân thiện, sự xuất hiện của tòa nhà mới được kỳ vọng sẽ mang đến trải nghiệm y tế toàn diện hơn, từ khâu tiếp đón, thăm khám, điều trị cho đến chăm sóc sau điều trị.



Góp phần nâng cao năng lực y tế tại địa phương

Là một trong những cơ sở y tế ngoài công lập uy tín trên địa bàn TP Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh nhiều năm qua đã không ngừng đầu tư về nhân lực, trang thiết bị và dịch vụ chuyên môn. Việc đưa tòa nhà mới vào hoạt động được xem là đóng góp thiết thực vào việc nâng cao năng lực hệ thống y tế địa phương, chia sẻ gánh nặng với các bệnh viện công lập, đồng thời tạo thêm lựa chọn chất lượng cho người dân Nghệ An trong việc chăm sóc sức khỏe.

Trong thời gian tới, cùng với việc hoàn thiện cơ sở vật chất, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh cho biết sẽ tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ y bác sĩ, đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật mới, cải tiến quy trình khám chữa bệnh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, chuyên nghiệp và nhân văn.

Tòa nhà mới sắp đi vào hoạt động không chỉ là một công trình xây dựng, mà còn là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh trong hành trình chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng, đồng hành cùng sự phát triển của ngành y tế tỉnh Nghệ An.

Tác giả: PV

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn