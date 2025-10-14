Vì sao người bị bệnh sỏi mật không nên ăn thực phẩm nhiều dầu mỡ?

Người bị bệnh sỏi mật không nên ăn thực phẩm nhiều dầu mỡ. (Ảnh: Vietnam+)

Bệnh sỏi mật không còn xa lạ với những ai đang phải chịu những cơn đau dữ dội mà nó mang lại. Bệnh do nhiều nguyên nhân tạo nên trong đó có chế độ ăn uống.

Sỏi mật hình thành do quá trình tích tụ cholesterol quá nhiều, gây mất cân bằng với các thành phần khác. Sỏi lớn lên rất nhanh và ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng của hệ tiêu hoá.

Những biến chứng nguy hiểm của bệnh sỏi mật

Viêm túi mật: Sỏi mật dịch chuyển liên tục trong túi mật, sỏi càng lớn mức độ viêm càng cao. Người bệnh thường có triệu chứng sốt cao và khó có thể tự hạ sốt tại nhà.

Viêm đường mật chủ: Ống dẫn mật có sỏi do sỏi từ túi mật rớt xuống và gây cản trở dịch mật đi xuống tá tràng. Lâu dần đường mật cũng sẽ bị viêm khi sỏi lớn làm giãn đường mật.

Tắc mật: Đây là biến chứng rất thường gặp của bệnh sỏi mật. Vì khi sỏi lớn lấp đầy túi mật, dịch mật không đi ra ngoài được sẽ gây nghẽn mật. Trường hợp này rất nguy hiểm, bệnh vàng da từ đây mà ra.

Ung thư túi mật: Các tổn thương bên trong túi mật ngày một nhiều lên, khả năng chữa lành ngày càng kém. Chức năng túi mật suy giảm, không còn đảm nhận vai trò của mình.

Sỏi mật.

Xơ gan, ung thư gan: Chức năng gan dần giảm đi khi sỏi mật ngày càng lớn. Gan sẽ không đào thải được độc tố thì rất nguy hiểm, khả năng cao bạn có thể mắc bệnh ung thư gan.

Vì sao bị sỏi mật không nên ăn thức ăn nhiều dầu mỡ?

Thức ăn nhiều dầu mỡ chứa rất nhiều cholesterol xấu không tốt cho gan và túi mật. Dịch mật từ gan và túi mật điều phối không đủ để đào thải chất béo này. Lâu dần sẽ tăng khả năng hình sỏi mật.

Hiện nay, giới trẻ rất thích ăn những thực phẩm ăn nhanh, chế biến sẵn. Nhưng các bạn không biết rằng các món ăn chứa một lượng chất béo xấu không hề tốt. Đồ chiên xào, rán cũng vậy nên bạn cần hạn chế và nên ăn uống hợp lý nhé!

Ngoài ra, rượu bia bạn cũng cần hạn chế vì chức năng gan và túi mật không ổn định. Khi bạn uống thức uống chứa cồn sẽ làm tăng áp lực lên gan, mật và thận nên nguy cơ mắc bệnh sỏi thận, sỏi mật và xơ gan là rất cao.

Những người bị sỏi mật, do sự kích thích mạn tính của viên sỏi lâu ngày trong túi mật, cùng với dịch mật không được lưu thông, thành túi mật ngày một dày lên, chức năng co bóp của túi mật trở nên yếu dần, nếu người bệnh dùng thức ăn có protein và mỡ cao, đường ruột sẽ tiết nhiều chất làm co bóp túi mật, bắt túi mật vốn đã bị bệnh phải làm việc quá tải, từ đó sinh ra các triệu chứng lâm sàng như gây đau đớn, nôn mửa, sợ mỡ...

Có trường hợp viên sỏi theo sự co bóp của túi mật di chuyển đến cuống mật hẹp, làm tắc lối thông của dịch mật, gây ứ đọng dịch mật, áp suất bên trong mật tăng cao dẫn đến đau thắt mật và viêm mật. Qua phân tích để thấy, những người bị sỏi mật phải hạn chế ăn những thứ có hàm lượng mỡ và chất protein cao.

Tuy vậy, hạn chế ăn những thứ nhiều dầu mỡ không có nghĩa là không ăn hoàn toàn. Nếu thay đổi cách chế biến như hầm, nấu canh, luộc, hấp... vẫn có thể ăn được. Bệnh nhân sỏi mật còn nên ăn chút ít trứng gà, vì trứng gà không gây đau thắt mật, lại tạo ra sự kích thích cần thiết cho túi mật, kịp thời bài tiết dịch mật, ngăn ngừa việc ứ đọng dịch, tránh được hình thành sỏi mật.

Cách phòng ngừa bệnh sỏi mật

Mỗi người nên chủ động phòng ngừa bệnh sỏi mật, bảo vệ sức khỏe cá nhân trước các nguy cơ biến chứng nguy hiểm, cụ thể:

Rau xanh tốt cho người bệnh sỏi mật. (Ảnh: iStock)

- Ăn uống lành mạnh, ăn nhiều trái cây tươi, rau xanh, ngũ cốc và chất béo tốt từ dầu ô liu, cá.

- Hạn chế ăn nhiều chất tinh bột, nhiều đường hay chất béo không lành mạnh.

- Thường xuyên tập thể dục ít nhất 30 phút / ngày và mỗi tuần 5 ngày để phòng ngừa bệnh có thể tăng nguy cơ gây ra sỏi mật.

- Chủ động thăm khám sức khỏe định kỳ để tầm soát bệnh sỏi mật hiệu quả

- Không nên nhịn ăn hay áp dụng các biện pháp giảm cân nhanh.

- Tránh ăn thực phẩm giàu chất béo bão hòa giúp giảm nguy cơ hình thành sỏi mật như pho mát cứng, bơ, bánh quy và bánh ngọt.

- Chủ động thăm khám sức khỏe định kỳ giúp tầm soát bệnh tật, đồng thời sớm phát hiện sỏi mật (nếu có) để kịp thời điều trị, ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm./.

Nguồn tin: vietnamplus.vn