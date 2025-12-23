3 loại canh tưởng bổ dưỡng nhưng rất hại sức khỏe

Uống súp rượu vang trái cây có thể làm nặng thêm các triệu chứng bệnh, thậm chí khiến tình trạng gan xấu đi. (Ảnh: ITN)

Canh không chỉ bồi bổ cơ thể mà còn giúp tăng lượng nước tiêu thụ, hỗ trợ duy trì cân bằng nước trong cơ thể. Cùng với việc điều kiện sống của con người ngày càng được cải thiện, các loại canh bổ dưỡng cũng ngày càng đa dạng.

Đối với một số loại canh đặc biệt, như canh xương và canh thảo dược, chúng còn có giá trị y học nhất định, giúp điều chỉnh cơ thể, giảm bớt một số triệu chứng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không phải tất cả các loại canh đều phù hợp với mọi người.

Theo khuyến nghị của bác sĩ, ba loại nước canh sau đây trông rất bổ dưỡng, nhưng nên hạn chế.

Trái cây nấu với rượu vang đỏ

Canh (hoặc súp) trái cây rượu vang đỏ gần đây rất nổi trên mạng, cách làm rất đơn giản, chỉ cần cắt các loại trái cây yêu thích như táo, cam, nho, vải, cherry, chanh,... cho vào nồi, sau đó thêm lượng rượu vang đỏ vừa đủ và đun sôi là được.

Súp trái cây rượu vang đỏ rất bổ dưỡng, nhưng cần lưu ý rằng không phải ai cũng thích hợp để uống.

Việc thêm trái cây đã làm cho súp giàu vitamin, không chỉ có tác dụng làm đẹp mà còn thúc đẩy tổng hợp collagen. Chất xơ trong trái cây giúp hệ tiêu hóa hoạt động bình thường và thúc đẩy việc đi tiêu. Trong khi đó, các hợp chất polyphenol trong rượu vang có tác dụng chống lão hóa và bảo vệ tim mạch.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng dù có nhiều dưỡng chất thì cũng không thể bỏ qua thành phần cồn trong đó. Cồn trong rượu vang gây gánh nặng cho gan, uống quá nhiều có thể dẫn đến tổn thương chức năng gan. Đối với những người mắc bệnh gan, uống súp rượu vang trái cây làm nặng thêm các triệu chứng bệnh, thậm chí khiến tình trạng gan xấu đi.

Nước hầm xương

Tiêu thụ quá mức nước hầm xương có thể làm tăng nguy cơ rối loạn mỡ máu. (Ảnh: ITN)

Nước hầm xương được cho là chứa nhiều thành phần dinh dưỡng như collagen, khoáng chất và axit amin, có lợi cho sức khỏe cơ thể. Tuy nhiên, nước hầm xương không phù hợp với tất cả mọi người, vì trong những trường hợp khác nhau, nó có thể ảnh hưởng khác nhau đến cơ thể.

Nước hầm xương phù hợp để uống trong các trường hợp sau:

Đối với những người cần tăng cường sức khỏe xương, như trẻ em, phụ nữ mang thai và người cao tuổi, nước hầm xương là một lựa chọn rất tốt. Nó giúp xương phát triển và duy trì mật độ xương. Ngoài ra, collagen trong nước hầm xương còn giúp giữ cho khớp linh hoạt và khỏe mạnh.

Nước hầm xương trong những trường hợp sau có thể có hại cho cơ thể:

Đối với những người mắc các bệnh về thận, uống nước hầm xương làm tăng gánh nặng cho thận, vì một số thành phần trong nước hầm xương có thể làm tăng lượng axit uric và canxi phosphate trong cơ thể.

Đồng thời, nước hầm xương có chứa nhiều tủy xương và mỡ, đối với những người mắc chứng mỡ máu cao, việc tiêu thụ quá mức có thể làm tăng nguy cơ rối loạn mỡ máu.

Ngoài ra, cần lưu ý rằng phương pháp nấu và thành phần của nước hầm xương cũng có thể ảnh hưởng đến tác động của nó đối với cơ thể. Ví dụ, hầm lâu và nấu ở nhiệt độ cao làm tăng lượng chất béo và cholesterol trong nước hầm xương, đối với những người mắc bệnh tim mạch, việc tiêu thụ quá nhiều có thể gây hại.

Canh rau để qua đêm

Canh rau để qua đêm dễ sinh sôi vi khuẩn và nấm mốc. (Ảnh: ITN)

Canh rau được nhiều người coi là một lựa chọn ăn uống lành mạnh và giàu dinh dưỡng. Món ăn này giàu vitamin, khoáng chất và chất xơ, giúp bổ sung các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Nhưng cần lưu ý rằng canh rau để qua đêm có thể trở thành “độc dược”, từ đó gây hại tiềm ẩn cho cơ thể.

Canh rau để qua đêm dễ sinh sôi vi khuẩn và nấm mốc. Khi canh rau được để ở nhiệt độ phòng một thời gian, vi khuẩn và nấm mốc sẽ phát triển nhanh chóng. Những vi sinh vật này không chỉ làm canh rau bị hỏng mà còn có thể tạo ra độc tố có hại.

Đặc biệt, trong môi trường ẩm ướt, tốc độ sinh sôi của vi sinh vật càng nhanh, khiến canh rau để qua đêm dễ bị ô nhiễm hơn, từ đó làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm khi ăn.

Tác giả: Tùng Lâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn