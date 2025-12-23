Khánh thành trụ sở VPĐD khu vực Bắc Trung Bộ của báo Tiền Phong

Theo đó, văn phòng đại diện báo Tiền Phong tại Nghệ An được xây dựng từ năm 2005. Trải qua 20 năm hoạt động, đại diện đã khẳng định vị thế của mình trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Cuối năm 2024, Văn phòng Nghệ An đã được nâng lên thành Văn phòng đại diện Bắc Trung Bộ với 5 tỉnh (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị). Trụ sở Văn phòng đại diện khu vực Bắc Trung Bộ mới được khởi công vào ngày 18/1/2025. Hôm nay, sau gần 11 tháng, công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Công trình có quy mô 3 tầng, với cơ ngơi khang trang hiện đại, tòa soạn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho anh em phóng viên có cơ sở vật chất để tác nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà báo Phùng Công Sưởng - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cho biết, trong suốt hành trình nhiều năm qua, Báo Tiền Phong luôn coi Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ không chỉ là địa bàn tác nghiệp, mà là quê hương thứ hai - nơi hun đúc cảm xúc, trách nhiệm và lý tưởng nghề nghiệp của nhiều thế hệ phóng viên, nhà báo. Những trang báo Tiền Phong đã phản ánh trung thực, kịp thời và nhân văn đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của Nghệ An; đồng thời đồng hành, cổ vũ những mô hình hay, cách làm sáng tạo; mạnh mẽ lên tiếng trước những vấn đề xã hội đặt ra, vì sự phát triển bền vững của địa phương và khu vực.

Nghi thức cắt băng khánh thành Trụ sở Báo Tiền phong khu vực Bắc Trung Bộ.

Không chỉ làm tốt chức năng thông tin - tuyên truyền, Báo Tiền Phong còn luôn nỗ lực thực hiện sứ mệnh xã hội của một tờ báo lớn, giàu trách nhiệm với cộng đồng. Tại Nghệ An và nhiều tỉnh Bắc Trung Bộ, báo Tiền Phong đã để lại những dấu ấn đậm nét bằng các hoạt động an sinh xã hội thiết thực, bền bỉ và đầy nhân văn. Báo Tiền Phong cũng đã tổ chức và đồng hành cùng nhiều chương trình hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao quà cứu trợ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt; góp phần xoa dịu nỗi đau, tiếp thêm nghị lực cho những phận đời kém may mắn,…

Văn phòng đại diện Bắc Trung Bộ của Báo Tiền Phong hiện nay là một trong những văn phòng có quy mô hoạt động lớn, đảm nhiệm địa bàn rộng, với đội ngũ phóng viên, cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao, giàu nhiệt huyết và tinh thần dấn thân. Trụ sở mới được xây dựng khang trang, đồng bộ, hiện đại không chỉ tạo điều kiện làm việc tốt hơn cho cán bộ, phóng viên, mà còn thể hiện tầm nhìn lâu dài, cam kết gắn bó bền vững của Báo Tiền Phong với khu vực Bắc Trung Bộ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: "Việc khánh thành trụ sở Văn phòng Báo Tiền Phong khu vực Bắc Trung Bộ hôm nay không chỉ là dấu mốc về cơ sở vật chất, mà còn thể hiện sự gắn bó bền chặt, lâu dài của báo Tiền Phong với vùng đất Nghệ An và các tỉnh trong khu vực. Tôi tin tưởng rằng, từ đây, báo Tiền Phong sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng nội dung, giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp; đồng hành ngày càng hiệu quả hơn với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Nghệ An trên con đường phát triển".

