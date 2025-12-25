Kim Long Motor - một thương hiệu đang từng bước khẳng định vị thế trong lĩnh vực sản xuất và phân phối ô tô, với định hướng phát triển bền vững – hiện đại – lấy chất lượng làm nền tảng, lấy khách hàng làm trung tâm, và lấy công nghệ – dịch vụ làm đòn bẩy cạnh tranh.

Showroom Kim Long Bạch Gia tại Nghệ An tự hào là đơn vị tiên phong đưa các dòng xe Kim Long đến gần hơn với người tiêu dùng Nghệ An

Song hành cùng Kim Long Motor là Bạch Gia Auto - đơn vị phân phối uy tín, được xây dựng trên nền tảng của tâm – tầm – tín, luôn nỗ lực mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ chuẩn mực, và trải nghiệm toàn diện theo tiêu chuẩn 3S: Sales – Service – Spare Parts (bán hàng, dịch vụ và phụ tùng)

Sự kết hợp giữa Kim Long Motor và Kim Long Bạch Gia không chỉ là sự ra mắt của một đại lý, mà còn là bước khởi đầu cho một hành trình phát triển mạnh mẽ, góp phần nâng tầm dịch vụ ô tô tại khu vực và trên toàn quốc.

Đội ngũ khách mời tham dự lễ khai trương Showroom Kim Long Bạch Gia tại Nghệ An

Trong thời gian ngắn vừa qua, bằng tinh thần làm việc quyết liệt và sự đoàn kết của toàn thể cán bộ công nhân viên, cùng sự hỗ trợ sâu sát từ Kim Long Motor, hệ thống Đại lý phân phối tiêu chuẩn 3S – hiện đại, chuyên nghiệp đã hoàn thành và sẵn sàng bứt phá.

Ô tô của Kim Long Bạch Gia không chỉ là một chiếc xe, mà là tuyên ngôn của phong cách sống với lối thiết kế sang trọng, mạnh mẽ, công nghệ hiện đại, vận hành vượt trội. Nhưng vẫn đảm bảo sự an toàn, bền bỉ, tối ưu cho mọi cung đường.

Việc khai trương đại lý tại Nghệ An của Kim Long Bạch Gia sẽ mang đến giải pháp mua xe – bảo dưỡng – dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp cho khách hàng khu vực Bắc Trung Bộ.

Tác giả: Phạm An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn