Nhà trường lên tiếng vụ nữ sinh uống thuốc sâu tự tử

Em P.T.T.H hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên. Ảnh: NVCC

Sự việc đau lòng

Trưa 16/3, em P.T.T.H (học sinh lớp 7A, Trường THCS Quang Hưng, xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên) sau khi đi học về nhà có biểu hiện đau bụng dữ dội, nôn ói. Nghi ngờ bất thường, người thân lập tức đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên. Qua thăm khám, bác sĩ xác định em uống phải thuốc trừ sâu.

Chị P.T.H (bác ruột của em H.) cho biết, hiện em H. đã qua cơn nguy kịch, song vẫn trong trạng thái tâm lý bất ổn, hoảng loạn, sợ hãi khi tiếp xúc với người lạ. Các bác sĩ tiếp tục theo dõi tình trạng độc tố trong người.

“Buổi sáng cháu vẫn đi học bình thường, trưa về thì xảy ra sự việc. Nếu không phát hiện kịp thời thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng”, chị P.T.H. xót xa chia sẻ.

Hoàn cảnh của em H. rất đặc biệt, mồ côi cả cha lẫn mẹ từ năm 4 tuổi, hiện sống cùng ông bà nội đều đã ngoài 80 tuổi.

Từ đầu năm học 2025–2026, em H. có dấu hiệu bị một số bạn cô lập, trêu chọc và gây áp lực tâm lý. Theo lời kể của em với gia đình, sự việc bắt đầu từ mâu thuẫn với một bạn học qua nhóm trò chuyện trên mạng xã hội từ kỳ nghỉ hè lớp 6. Sau đó, em bị nhiều bạn quay lưng, đặt biệt danh chế giễu, thậm chí bị chụp ảnh, chỉnh sửa theo hướng tiêu cực và lan truyền.

“ Việc này kéo dài khiến cháu rất áp lực rất lớn”, chị P.T.H. bức xúc nói.

Cũng theo chị P.T.H, em H. đã phản ánh với giáo viên chủ nhiệm và nhà trường, gia đình cũng từng trực tiếp làm việc nhưng sự việc chưa được giải quyết triệt để.

Nhà trường khẳng định không có dấu hiệu bạo lực học đường

Liên quan đến sự việc, bà Phạm Thị Đức Hòa - Hiệu trưởng Trường THCS Quang Hưng cho biết, nhà trường rất bất ngờ trước hành động của em H. Ngay khi nhận tin, nhà trường đã lập tức cử giáo viên túc trực tại bệnh viện để thăm hỏi và động viên gia đình.

Theo Hiệu trưởng Trường THCS Quang Hưng, sự việc được nhà trường nắm bắt từ đầu tháng 3, khi ông bà của em H. phản ánh việc em có biểu hiện không muốn đi học. Ngay sau đó, nhà trường đã lần lượt mời em H. lên trao đổi trực tiếp.

Trường THCS Quang Hưng (xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên). Ảnh: Đinh Chiến

“Tại buổi làm việc, em H. cho biết có việc các bạn không chơi cùng và có phản ánh việc bị làm rơi, giẫm lên cặp sách. Nhà trường đã xác minh, mời các học sinh liên quan lên làm việc. Các em đã xin lỗi nhau”, bà Hòa cho biết.

Đại diện nhà trường khẳng định không ghi nhận dấu hiệu bạo lực học đường liên quan đến em P.T.T.H.

Cũng theo nhà trường, nguyên nhân dẫn đến việc em H. bị một số bạn “không chơi cùng” xuất phát từ những mâu thuẫn trong nhóm trò chuyện trên mạng xã hội. Cụ thể, em H. được cho là thường xuyên đăng tải nội dung, video khiến một số bạn cảm thấy không thoải mái, từ đó chủ động rời nhóm và hạn chế giao tiếp.

“Đây là mâu thuẫn giữa các em trong nhóm mạng xã hội. Nhà trường đã phân tích để học sinh hiểu và điều chỉnh hành vi, đồng thời yêu cầu giáo viên chủ nhiệm theo dõi sát sao”, Hiệu trưởng nhà trường nói.

Liên quan đến mâu thuẫn giữa các em học sinh lớp 7A, cô Nguyễn Thị Lan Anh (giáo viên chủ nhiệm) cho hay, sự việc đã được phát hiện và xử lý, em H. sau đó vẫn học tập bình thường, không có biểu hiện bất thường.

“Em H. là học sinh ngoan, học lực khá, tham gia hoạt động lớp bình thường. Trong thời gian gần đây, em vẫn đi học, sinh hoạt ổn định, không có dấu hiệu bị áp lực tại lớp”, cô Lan Anh cho biết.

Về đoạn video được cho là học sinh nói xấu em H. trong nhà vệ sinh, giáo viên chủ nhiệm lớp 7A cho rằng đây chỉ là đoạn ghi lại cảnh học sinh nói chuyện trong giờ ra chơi, không có nội dung nhằm vào cá nhân cụ thể. Giáo viên chủ nhiệm lớp 7A cũng khẳng định không có việc ép học sinh viết bản kiểm điểm hay buộc “phải nhận sai” như thông tin từ phía gia đình.

Đại diện nhà trường cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với gia đình và các cơ quan chức năng để làm rõ sự việc, đồng thời tăng cường công tác nắm bắt tâm lý học sinh, tránh những tình huống đáng tiếc tương tự.

Liên quan đến vụ việc, đại diện UBND xã Quang Hưng cho biết địa phương đã nắm được thông tin vụ việc. Đồng thời, các bộ phận liên quan trực tiếp xuống bệnh viện để thăm hỏi, hỗ trợ gia đình và nắm bắt tình hình sức khỏe của học sinh. Cũng theo vị này, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền đã yêu cầu Trường THCS Quang Hưng báo cáo chi tiết về sự việc. “Chúng tôi đang chờ báo cáo đầy đủ từ phía nhà trường để có cơ sở đánh giá toàn diện và xem xét hướng xử lý”, đại diện xã UBND Quang Hưng cho biết.

Tác giả: Đinh Chiến

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn