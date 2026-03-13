Bắt tạm giam bảo vệ trường tiểu học 4 lần hiếp dâm nữ sinh

Sáng 13-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Khai (SN 1967; ngụ xã Ô Lâm, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Bị can Nguyễn Văn Khai

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 2-3, Khai (làm bảo vệ của trường tiểu học) khi đang ở phòng bảo vệ thiết bị của một trường tiểu học trên địa bàn xã Ô Lâm thì thấy em N.S.L (SN 2013, là học sinh của trường) đứng bên ngoài cửa sổ.

Lúc này, Khai muốn quan hệ tình dục với L. nên đã dụ dỗ, dùng lời lẽ ngon ngọt và cho em L. 100.000 đồng rồi dẫn em vào khu vực nhà vệ sinh của trường để thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Đến 20 giờ 30 phút cùng ngày, mẹ em L. biết được sự việc nên đến Công an xã Ô Lam tố giác Khai.

Tại cơ quan công an, Khai thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội; đồng thời khai nhận trước đó cũng với thủ đoạn tương tự, Khai đã 3 lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục L. tại khu vực nhà vệ sinh của trường.

Tác giả: Tuệ An

Nguồn tin: Báo Người lao động