Bốn bài toán lớn về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026 của tỉnh Nghệ An

Theo đó, bốn bài toán lớn, gồm:



- Chỉnh lý, số hóa hồ sơ, tài liệu để tạo lập cơ sở dữ liệu;



- Hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu ngành;



- Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) xây dựng mô hình sử dụng hệ thống nhật ký khai thác điện tử hỗ trợ công tác quản lý, giám sát tàu cá và truy xuất nguồn gốc thủy sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An;



- Xây dựng và triển khai Chương trình Số hóa di sản và phát triển du lịch thông minh xứ Nghệ.



UBND tỉnh giao Giám đốc các Sở, ngành; Chủ tịch UBND các phường, xã khẩn trương tổ chức thực hiện các bài toán lớn về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026 kịp thời, đúng quy định; thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Khoa học và Công nghệ) để theo dõi, báo cáo Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh và Trung ương. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các bài toán lớn gắn với Chiến lược phát triển và tình hình cụ thể của ngành, lĩnh vực, địa bàn để hoàn thành các quy trình, thủ tục, tham mưu UBND tỉnh công bố và thực hiện.





Tác giả: PQ (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn