Quân đội Mỹ không kích Iran

CENTCOM tuyên bố tiến hành không kích nhằm đáp trả vụ một trực thăng Apache của Lục quân Mỹ bị bắn rơi một ngày trước đó. Ảnh: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ.

Mỹ tuyên bố hoàn tất đòn đáp trả Iran



Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã hoàn tất các cuộc không kích nhằm vào Iran để đáp trả vụ trực thăng Apache của Lục quân Mỹ bị bắn hạ.



Theo CENTCOM, các tiêm kích của không quân và hải quân Mỹ đã sử dụng vũ khí chính xác để tấn công các trận địa phòng không, trạm điều khiển mặt đất và hệ thống radar giám sát của Iran gần eo biển Hormuz.



Quân đội Mỹ mô tả đây là phản ứng “tương xứng” trước các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ và tàu thuyền quốc tế hoạt động trong khu vực.

Iran tuyên bố tập kích Hạm đội 5 của Mỹ



IRGC xác nhận đã tiến hành cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào Hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain.



Lực lượng này cũng cho biết Mỹ đã không kích các khu vực Jask, Sirik và đảo Qeshm ở miền Nam Iran.



Theo Tasnim, các cuộc không kích của Mỹ đã làm hư hại một tháp thông tin liên lạc tại Sirik và phá hủy hai hồ chứa nước ở khu vực Bamani.



Hiện chưa có thông tin về việc Bahrain kích hoạt hệ thống báo động phòng không trước đó, và phía Mỹ cũng chưa bình luận về tuyên bố của IRGC.

Nhiều tiếng nổ gần eo biển Hormuz



Truyền thông nhà nước Iran cho biết nhiều tiếng nổ đã được ghi nhận trong khoảng một giờ qua tại đảo Qeshm, thành phố cảng Bandar Abbas và huyện Jask - ba địa điểm chiến lược nằm quanh eo biển Hormuz.



Phóng viên của đài IRIB tại Jask cho biết các vụ nổ xảy ra vào khoảng 2h35 sáng theo giờ địa phương. Nhiều cơ quan truyền thông Iran khác cũng ghi nhận các vụ nổ tại Qeshm và Bandar Abbas.



Đảo Qeshm được xem là một phần trong hệ thống phòng thủ chiến lược của Iran quanh eo biển Hormuz. Bandar Abbas là nơi đặt căn cứ hải quân và không quân quan trọng của Iran, trong khi Jask sở hữu cả căn cứ hải quân lẫn cảng biển chiến lược ở phía đông eo biển.



Trước đó, hãng Tasnim đưa tin cảng Jask và một địa điểm tại khu vực Kuh Mobarak thuộc huyện Jask đã bị tấn công.

Bahrain kích hoạt còi báo động, người dân được yêu cầu trú ẩn



Còi báo động đã vang lên tại Bahrain rạng sáng 11/6. Bộ Nội vụ Bahrain kêu gọi người dân và cư dân giữ bình tĩnh, nhanh chóng di chuyển tới nơi trú ẩn an toàn gần nhất.



Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ tại Bahrain để đáp trả các cuộc không kích của Washington.



Theo hãng tin bán chính thức Tasnim, lực lượng hải quân IRGC đã triển khai một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Hạm đội 5 của Mỹ lúc 2h30 sáng.

CENTCOM xác nhận không kích Iran



Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các lực lượng Mỹ đã bắt đầu tiến hành “các cuộc tấn công mang tính tự vệ” nhằm vào Iran.



CENTCOM nói các cuộc không kích được thực hiện để đáp trả vụ một trực thăng Apache của Lục quân Mỹ bị bắn rơi một ngày trước đó.



Hãng thông tấn Mehr của Iran đưa tin người dân tại cảng Sirik và các ngôi làng lân cận đã nghe thấy nhiều tiếng nổ trong tối 8/6.



Trong khi đó, giới chức Iran khẳng định họ không cố ý nhắm mục tiêu vào chiếc trực thăng Mỹ, nhưng cũng không tuyên bố thẳng thừng rằng họ không liên quan đến vụ việc.



Theo ông Vall, cách diễn đạt này tạo ra một “vùng xám”, để ngỏ nhiều khả năng giải thích khác nhau đối với cả Iran và Mỹ.

Truyền thông Iran: Mỹ đánh trúng hai hồ chứa nước



Đài phát thanh - truyền hình nhà nước Iran (IRIB) cho biết các cuộc không kích của Mỹ tại miền Nam nước này đã đánh trúng hai hồ chứa nước.



Theo IRIB, vụ tấn công khiến nguồn cung nước tại khu vực Bamani, gần thành phố Sirik ở miền Nam Iran, bị gián đoạn.



Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ xác nhận tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu tại tỉnh Hormozgan để đáp trả vụ trực thăng Apache của Lục quân Mỹ bị bắn hạ. Các hãng tin Iran trước đó cũng ghi nhận nhiều tiếng nổ tại Sirik và khu vực đảo Qeshm.



Hiện chưa có xác nhận độc lập về mức độ thiệt hại đối với các hồ chứa nước nói trên. Mỹ cũng chưa bình luận về cáo buộc của truyền thông Iran.

Tổng thống Trump: Mỹ đáp trả "mạnh mẽ và quyết liệt"



Tổng thống Donald Trump cho biết phản ứng quân sự của Mỹ đối với vụ trực thăng bị bắn hạ là “rất mạnh mẽ và rất quyết liệt”.



“Tôi cho rằng việc đáp trả là rất quan trọng. Họ đã bắn hạ một trực thăng và chúng tôi đang đáp trả ngay lúc này”, ông Trump nói với ABC News qua điện thoại cùng thời điểm Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) công bố chiến dịch không kích.



“Đây là phản ứng đối với những gì họ đã làm với trực thăng của chúng tôi tối qua. Tôi tin rằng phản ứng phải thật mạnh mẽ, thật quyết liệt và đó chính là điều đang diễn ra”, ông nói thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Trước đó cùng ngày, ông Trump từng nói với Wall Street Journal rằng vụ bắn hạ trực thăng “không phải vấn đề quá lớn”.



Theo ông Trump, hai phi công trên trực thăng đều an toàn và không bị thương. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh trên mạng xã hội Truth Social rằng “Mỹ buộc phải đáp trả cuộc tấn công này”.

Iran phóng tên lửa, UAV vào các mục tiêu Mỹ



Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu của Mỹ trong khu vực, theo thông báo đăng trên Telegram rạng sáng 10/6 theo giờ địa phương.



Tuyên bố được đưa ra sau khi Mỹ xác nhận tiến hành các cuộc không kích đáp trả Iran vì vụ bắn hạ một trực thăng của Lục quân Mỹ.



Theo hãng tin bán chính thức Tasnim, nhiều tiếng nổ đã được ghi nhận tại các thành phố Sirik, Minab và trên đảo Qeshm của Iran.



Tuy nhiên, trong thông tin cập nhật sau đó, Thống đốc Minab khẳng định chưa ghi nhận cuộc tấn công nào nhằm vào thành phố này. Hãng tin Mehr cho biết các tiếng nổ xuất phát từ khu vực ven biển dọc eo biển Hormuz chứ không phải từ địa bàn Minab.

Nhiều vụ nổ tại tỉnh Hormozgan



Hãng tin Fars của Iran cho biết nhiều tiếng nổ đã được ghi nhận tại khu vực phía đông tỉnh Hormozgan, bao gồm các địa phương Kuhestak, Sirik và Minab.



Nguồn tin cũng cho biết hệ thống phòng không đã được kích hoạt tại một số khu vực trong tỉnh.



Theo nhà báo Alan Fisher, việc Mỹ mô tả chiến dịch là hành động “tự vệ” cho thấy Washington không coi đây là sự khởi đầu của một cuộc chiến mới.



Nếu cuộc điều tra xác định trực thăng Mỹ bị bắn hạ bởi máy bay không người lái Shahed, nhiều khả năng mục tiêu của Mỹ sẽ là các cơ sở sản xuất UAV tại Iran.



Theo ông Fisher, điều này cho thấy Nhà Trắng vẫn muốn duy trì tiến trình hòa bình hiện nay, với mục tiêu cuối cùng là đạt được một biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận chính thức với Tehran.

Ngoại trưởng Iran yêu cầu Mỹ rời khỏi khu vực



Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi lên tiếng sau các cuộc không kích của Mỹ, kêu gọi Washington rút khỏi Trung Đông nếu muốn bảo đảm an toàn.



“Dù thất bại trên chiến trường, Mỹ vẫn chọn cách thử thách quyết tâm của chúng tôi”, ông Araghchi viết trên mạng xã hội X.

Bài đăng của Ngoại trưởng Iran trên mạng xã hội X.

“Các lực lượng vũ trang hùng mạnh của Iran sẽ không để bất kỳ cuộc tấn công hay mối đe dọa nào không bị đáp trả.”



Truyền thông nhà nước Iran cho biết các cuộc không kích của Mỹ tại miền Nam Iran đã kết thúc và tình hình hiện tương đối ổn định.



Theo các nguồn tin Iran, các cuộc tấn công nhằm vào đảo Qeshm, Sirik, Jask và khu vực Kuh-e Mobarak.

Iran kích hoạt phòng không, giao tranh có thể tiếp diễn



Theo hãng Mehr, ít nhất 6 vụ nổ đã xảy ra trên đảo Qeshm.



Ông Mohamed Vall cho biết Iran đã kích hoạt hệ thống phòng không, dấu hiệu cho thấy chiến dịch quân sự vẫn đang tiếp diễn và hai bên tiếp tục đấu hỏa lực.



Hiện chưa rõ Mỹ sẽ dừng lại sau các cuộc tấn công ban đầu hay tiếp tục mở rộng chiến dịch. Trong khi đó, các hoạt động phòng không của Iran cho thấy phản ứng của Tehran có thể đã bắt đầu.

Liên Hợp Quốc cử đặc phái viên tới Washington giữa lúc đàm phán tiếp diễn



Đặc phái viên cá nhân của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về cuộc xung đột Trung Đông và các hệ quả liên quan, ông Jean Arnault, đang có mặt tại Washington để làm việc với các quan chức Mỹ và nhiều bên liên quan khác.



Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Farhan Haq cho biết chuyến đi là một phần trong các cuộc tham vấn đang diễn ra của ông Arnault, bao gồm cả các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran do Pakistan làm trung gian.



Ông Haq nói thêm rằng ông Arnault cũng đang thúc đẩy các nỗ lực khu vực nhằm xây dựng quan hệ dựa trên nguyên tắc tôn trọng đầy đủ chủ quyền quốc gia và bảo đảm an ninh lẫn nhau.



Kể từ khi được bổ nhiệm vào vị trí này hồi tháng 3, ông Arnault đã gặp các quan chức Iran tại Tehran và tham dự các cuộc đàm phán do Pakistan làm trung gian tại Islamabad.

Tác giả: Phương Hà

Nguồn tin: znews.vn