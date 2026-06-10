Triển khai thực hiện Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2026

Tại Nghị quyết số 148/NQ-CP, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội theo các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; rà soát kỹ các nhiệm vụ có thời hạn hoàn thành trong tháng 6 và quý II/2026 để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả.



Trong đó, địa phương phải bám sát mục tiêu, yêu cầu, kịch bản điều hành tăng trưởng kinh tế 2 con số năm 2026, xác định dư địa tăng trưởng để tập trung thúc đẩy, phấn đấu đạt mục tiêu đề ra. Theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế, khu vực, những thay đổi trong chính sách của các nền kinh tế lớn tác động đến nước ta; nâng cao chất lượng phân tích, dự báo, chủ động tham mưu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp ứng phó phù hợp, kịp thời, hiệu quả.



Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách vĩ mô khác nhằm hỗ trợ tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; thúc đẩy xuất nhập khẩu, tiêu dùng bền vững, kiểm soát nhập siêu. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát triển an toàn, lành mạnh, minh bạch, hiệu quả thị trường vốn, thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp và các kênh huy động vốn trung, dài hạn; khơi thông và đa dạng hóa chuỗi cung ứng, kênh dẫn vốn, góp phần giảm áp lực đối với hệ thống tín dụng ngân hàng và nâng cao khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế.



Đồng thời, quản lý hiệu quả giá cả, thị trường, sử dụng linh hoạt các công cụ quản lý, điều tiết sản xuất, điều hành giá theo quy định pháp luật và cơ chế thị trường để bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định giá cả. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tăng quy mô thu ngân sách nhà nước ở Trung ương và địa phương, mở rộng cơ sở thu, chống thất thu, nhất là thu từ hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, dịch vụ xuyên biên giới, chống chuyển giá, trốn thuế, gian lận thuế.



Các địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình của cả nước, khẩn trương chỉ đạo quyết liệt tăng tốc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tiêu chí quan trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân, trong đó có người đứng đầu. Tổ chức thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện, xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp, nhất là trong các tháng cao điểm nắng nóng và mùa khô năm 2026, tuyệt đối không để thiếu điện, xăng dầu trong mọi tình huống. Đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn điện, lưới điện và truyền tải điện trọng điểm; thực hiện đồng bộ các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, đẩy mạnh phong trào tiết kiệm điện trong cơ quan, doanh nghiệp và hộ gia đình.



Khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án công nghiệp lớn, có vai trò quan trọng trong các lĩnh vực năng lượng, dầu khí, công nghiệp chế biến, chế tạo, khoáng sản..., gia tăng năng lực sản xuất trong nước, chủ động nguồn cung nguyên, nhiên vật liệu, nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế.



Cùng với đó, tập trung phát triển thị trường trong nước, mở rộng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các chương trình khuyến mại, kích cầu tiêu dùng, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm; tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa. Phát triển logistics theo hướng là hạ tầng “xương sống” của thương mại trong nước, kết hợp đa phương thức: Hàng không, đường sắt, đường biển, đường sông, đường bộ.



Tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là đối với các ngành mới nổi, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chống biến đổi khí hậu... Theo dõi, nắm bắt tình hình lao động, việc làm, có phương án điều tiết phù hợp, không để xảy ra mất cân đối cung - cầu lao động cục bộ. Đẩy mạnh triển khai các chương trình kích cầu du lịch hè, gắn phát triển du lịch với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa.





Tác giả: Kim Oanh (T/h)

Nguồn tin: nghean.gov.vn