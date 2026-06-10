Nghệ An sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Trưởng Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông kiểm tra công tác chuẩn bị cho trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: KIM OANH)





Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, toàn tỉnh bố trí 71 điểm thi với 1.820 phòng thi, huy động 4.400 người làm giám thị coi thi.



Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được triển khai đồng bộ. Đơn vị phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan và các địa phương để xây dựng các phương án bảo đảm an ninh, an toàn, phòng, chống gian lận công nghệ cao, bảo đảm điện, y tế, an toàn thực phẩm và hỗ trợ thí sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.



Tại điểm thi Trường trung học phổ thông Tương Dương 1 ở xã Tương Dương, phần lớn thí sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, giao thông cách trở. Điển hình như Hữu Khuông là xã vùng lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ, xã Nhôn Mai cách điểm thi hơn 100km…



Chị Lô Thị Lan, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tương Dương cho biết, 80 đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã đã sẵn sàng để tiếp sức mùa thi cho các sĩ tử ở điểm thi Trường trung học phổ thông Tương Dương 1.



Ở điểm thi này, phần lớn thí sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, giao thông đi lại khó khăn. Điển hình như Hữu Khuông là xã vùng lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ; xã Nhôn Mai cách điểm thi hơn 100km… các thí sinh thường sẽ có mặt ở điểm thi trước ngày thi vài hôm. Chính vì vậy, chỗ ở cho các em là vấn đề được Đoàn Thanh niên xã Tương Dương đặc biệt chú trọng.



Ngoài những em đã có sẵn phòng trọ, đội hình tình nguyện sẽ liên hệ phòng trọ giá rẻ, phòng trọ miễn phí để hỗ trợ cho thí sinh và phụ huynh ở xa. Ngay gia đình của chị Lô Thị Lan, mỗi kỳ thi đều dành một số phòng của dãy trọ nhà mình để hỗ trợ miễn phí cho các em.

Đoàn Thanh niên xã Tương Dương sẵn sàng để tiếp sức mùa thi.

“Chúng tôi hy vọng, sự có mặt và đồng hành của màu áo xanh tình nguyện sẽ giúp các sĩ tử có thêm điều kiện, tự tin hơn để có những bài thi tốt, hoàn thành chương trình trung học phổ thông và vươn cánh chinh phục ước mơ của mình”, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tương Dương chia sẻ.



Trước đó, tại Chỉ thị số 15/CT-UBND về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành, Tỉnh đoàn, địa phương tập trung chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện cho thí sinh trong quá trình di chuyển, hỗ trợ để vận chuyển đề thi, bài thi, đưa đón học sinh trong các tình huống bất thường, hỗ trợ phòng, chống và khắc phục các hậu quả thiên tai, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị và phương án xử lý các tình huống phát sinh liên quan sức khỏe của cán bộ, giáo viên và thí sinh.



Đây cũng là năm đầu tiên Kỳ thi được tổ chức trong bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp, do đó, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An giao Ủy ban nhân dân các xã, phường có điểm thi cần xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ theo tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả; đồng thời tăng cường tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm và các điều kiện cần thiết phục vụ kỳ thi.



Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An lưu ý các đơn vị tuyệt đối không được chủ quan hay lơ là ở bất kỳ khâu nào. Các điểm thi cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện khu vực để đồ của thí sinh một cách khoa học theo từng phòng thi, chỉnh trang biển chỉ dẫn, sơ đồ để thí sinh dễ dàng nhận diện. Để chủ động ứng phó với các tình huống bất thường, các địa phương phải phối hợp chặt chẽ với ngành điện lực nhằm chuẩn bị đầy đủ máy phát điện dự phòng, lên danh sách phương tiện và lái xe thay thế để kịp thời xử lý khi có sự cố giao thông hoặc thời tiết cực đoan như mưa lớn, ngập úng... bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và thành công tốt đẹp.



Thông tin từ Tỉnh đoàn Nghệ An cho hay, công tác tiếp sức mùa thi được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn lên kế hoạch từ sớm. Theo đó, có 210 đội hình tiếp sức mùa thi được thành lập với hơn 2.200 đoàn viên thanh niên ở các xã, phường, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tham gia. Các đội tình nguyện sẽ phối hợp chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tặng nước uống, suất ăn; tổ chức đội hình xe ôm miễn phí… để hỗ trợ, động viên các em.



Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An hết sức quan tâm đến các thí sinh, điểm thi ở khu vực miền núi, biên giới, nơi có địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, con em đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn được tặng quà, hỗ trợ trong đi lại, ăn, nghỉ gần các điểm thi, kể cả phụ huynh của các em.

Tác giả: Trần Trung Hiếu

Nguồn tin: nhandan.vn