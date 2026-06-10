Giảm 10% giá vé tàu cho thí sinh và tân sinh viên năm 2026

Chương trình giảm 10% giá vé tàu khách dành cho thí sinh dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và nhập học năm 2026. (Ảnh minh họa).

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh trong mùa thi năm 2026, ngành đường sắt áp dụng chương trình giảm 10% giá vé tàu khách trên tất cả các tuyến đối với thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và các kỳ tuyển sinh vào đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp.



Chương trình được triển khai từ nay đến hết tháng 10/2026. Theo đó, mỗi giấy báo thi hoặc thẻ dự thi được sử dụng để mua vé giảm giá cho thí sinh và một thân nhân đi cùng, áp dụng cho một lượt đi và một lượt về từ nơi cư trú đến địa điểm dự thi.



Đối với thí sinh trúng tuyển, khi có giấy báo nhập học, tân sinh viên được giảm 10% giá vé tàu cho bản thân và một người thân đi cùng trong hành trình đến cơ sở đào tạo để làm thủ tục nhập học.



Để được hưởng ưu đãi, hành khách phải mua vé trực tiếp tại các nhà ga hoặc điểm bán vé của ngành đường sắt, đồng thời xuất trình giấy báo thi hoặc giấy báo nhập học cùng giấy tờ tùy thân hợp lệ. Người thân đi cùng phải mua vé cùng thời điểm, cùng chuyến tàu và cùng hành trình với thí sinh hoặc tân sinh viên.



Chương trình không chỉ hỗ trợ giảm bớt chi phí đi lại cho các gia đình mà còn thể hiện sự đồng hành của ngành đường sắt với học sinh, sinh viên trên hành trình chinh phục tri thức, góp phần động viên tinh thần để các em tự tin bước vào kỳ thi.

Tác giả: Anh Đức

Nguồn tin: doanhnhan.congly.vn