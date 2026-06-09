Từng bỏ dở đại học, cô gái trở lại giảng đường và trở thành thủ khoa tốt nghiệp

Từ quyết định rẽ hướng và phấn đấu, Nguyễn Thụy Lan Anh trở thành thủ khoa của Trường cao đẳng Kinh tế TP.HCM - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Tại lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2026 của Trường cao đẳng Kinh tế TP.HCM diễn ra ngày 7-6, Nguyễn Thụy Lan Anh là một trong những gương mặt nhận được nhiều sự chú ý.

Vừa học, vừa làm và danh hiệu thủ khoa



Tốt nghiệp loại xuất sắc và trở thành thủ khoa đầu ra toàn khóa, ít ai biết rằng trước đó bạn từng có quãng thời gian dang dở với việc học đại học và phải mất nhiều năm mới quay lại giảng đường.



Năm 2019, Lan Anh theo học ngôn ngữ Anh tại Trường đại học Sư phạm TP.HCM. Tuy nhiên, vốn tiếng Anh khi đó chưa thực sự vững vàng cùng áp lực học tập khiến bạn dần mất tự tin.



"Thời điểm đó tiếng Anh của em chưa tốt. Em cảm thấy áp lực khi so với nhiều bạn cùng khóa đến từ các trường chuyên nên sau đó đã nghỉ học vì nhiều lý do khác nhau", Lan Anh chia sẻ.



Sau vài năm gián đoạn, năm 2023 Lan Anh quyết định quay lại học tập, đăng ký ngành tiếng Anh tại Trường cao đẳng Kinh tế TP.HCM. Ban đầu, mục tiêu của bạn khá đơn giản là hoàn thành chương trình cao đẳng rồi tiếp tục liên thông lên đại học.



Bước ngoặt đến từ học kỳ đầu tiên khi Lan Anh nhận được học bổng.



"Lúc đó em có thêm động lực và bắt đầu đặt nhiều mục tiêu hơn. Em nghĩ rằng nếu đã quay lại học thì phải cố gắng hoàn thành thật tốt", bạn kể.



Trong suốt thời gian học, Lan Anh vừa học vừa làm. Buổi tối bạn làm thêm tại trung tâm ngoại ngữ, còn việc học chủ yếu được sắp xếp sau giờ làm. Những khoảng thời gian ngắn từ 5-10 phút giữa các công việc cũng được tận dụng để xem lại bài học hoặc hoàn thành các nhiệm vụ còn dang dở.



Theo Lan Anh, điều quan trọng không phải học thuộc lòng mà là học để hiểu. Trên lớp, bạn ghi lại những ý chính, sau đó về nhà hệ thống hóa kiến thức, kết nối các nội dung với nhau và tìm cách áp dụng vào các tình huống thực tế.



"Em thường học thông qua ví dụ thực tế, tìm ra quy luật chung để có thể vận dụng linh hoạt hơn. Khi học nhóm, việc giải thích lại bài cho người khác cũng giúp em nhớ kỹ hơn", Lan Anh cho biết.

Chuyện học không bao giờ quá muộn

Nguyễn Thụy Lan Anh đại diện các sinh viên tốt nghiệp phát biểu - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Hành trình trở lại giảng đường cũng không hoàn toàn dễ dàng.



Lúc đầu, việc lớn tuổi hơn nhiều bạn cùng khóa khiến Lan Anh từng cảm thấy ngại giao tiếp. Bạn cũng nhiều lần nghĩ về khoảng thời gian đã bỏ lỡ và tự hỏi liệu mình có đang bắt đầu lại quá muộn hay không.



"Giai đoạn đầu em khá áp lực. Em hay tiếc nuối những năm tháng trước đó. Nhưng rồi khi quen với thầy cô và bạn bè, em nhận ra việc quay lại học chưa bao giờ là quá muộn", Lan Anh chia sẻ.



Đối với Lan Anh, thành quả lớn nhất sau ba năm học còn là sự tự tin tìm lại được sau những năm tháng từng hoài nghi bản thân. Từ một sinh viên gặp nhiều khó khăn ở kỹ năng nghe và nói tiếng Anh, bạn dần cải thiện thông qua việc luyện tập hằng ngày và chủ động tham gia các hoạt động học tập.



"Có những lúc rất mệt, nhất là gần kỳ thi, nhưng em luôn tự nhắc bản thân rằng lần này dù sao cũng phải đi đến cùng, không được dừng lại giữa đường", bạn nói.



Hiện Lan Anh đang làm giáo viên tiếng Anh bán thời gian tại một trung tâm ngoại ngữ. Trong thời gian tới, bạn dự định tiếp tục học liên thông để nâng cao trình độ chuyên môn và theo đuổi công việc giảng dạy.



Nữ thủ khoa nhắn nhủ: "Chỉ cần đủ nghiêm túc và không ngừng cố gắng, chúng ta đều có thể làm tốt. Đừng so sánh bản thân với người khác, hãy tập trung vào hành trình của chính mình".



Đại diện khoa ngoại ngữ - Trường cao đẳng Kinh tế TP.HCM nhận xét Lan Anh là sinh viên có tinh thần học tập nghiêm túc, cầu tiến và luôn chủ động trong quá trình học. Dù vừa học vừa làm, Lan Anh vẫn duy trì kết quả học tập xuất sắc trong nhiều học kỳ liên tiếp.



"Điểm nổi bật của bạn còn ở sự kiên trì, khả năng tự học và tinh thần không ngừng hoàn thiện bản thân. Trong các giờ học, bạn thường xuyên trao đổi với giảng viên, chủ động tìm tòi thêm tài liệu và sẵn sàng hỗ trợ các bạn cùng lớp trong học tập", vị này cho biết.

Tại lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2026, ThS Trần Văn Tú - Hiệu trưởng Trường cao đẳng Kinh tế TP.HCM - cho biết nhà trường công nhận tốt nghiệp và trao bằng cho 1.110 tân cử nhân thực hành, kỹ sư thực hành.



Trong số này có 105 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc và 323 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi ở cả hai chương trình đào tạo chính quy và liên thông. Phần lớn sinh viên khóa K19 đã trải qua 2,5 năm học tập kể từ tháng 9-2023 đến nay.

Tác giả: Trọng Nhân



Nguồn tin: tuoitre.vn