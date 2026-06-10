Tranh chấp tài sản, con phóng hỏa khiến cha ruột bị tai biến tử vong thương tâm

Ngày 10-6, Công an tỉnh Vĩnh Long đang làm rõ vụ phóng hỏa xảy ra tại cửa hàng của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kim Sa Thủy ở xã Bình Đại làm một cụ ông tử vong.

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CLIP: Đối tượng dùng xăng tạt vào cửa hàng rồi phóng hoả. Nguồn: camera an ninh





Theo điều tra ban đầu, sáng 8-6, lực lượng chức năng tại xã Bình Đại nhận được thông tin xảy ra cháy tại cửa hàng thuộc công ty nói trên nên điều động các chiến sĩ chữa cháy đến hiện trường.



Do cửa hàng chuyên kinh doanh văn phòng phẩm chứa nhiều vật dụng dễ cháy, ngọn lửa bùng phát nhanh và mạnh, đã thiêu rụi hoàn toàn cửa hàng và các vật dụng bên trong. Kiểm tra nhanh tại hiện trường phát hiện có một tử thi.



Nhận được thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các lực lượng chuyên môn nhanh chóng đến hiện trường, tiếp tục tìm kiếm cứu nạn cứu hộ và điều tra, làm rõ vụ việc.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long

Công an tỉnh Vĩnh Long đã nhanh chóng khoanh vùng, xác định và tạm giữ đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi là Trần Ngọc Lynh (SN 1973).



Tại cơ quan công an, Lynh khai nhận ban đầu là do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản với gia đình nên rạng sáng 8-6 đã dùng xăng tạt vào khu vực chứa nhiều thùng giấy trước cửa hàng, sau đó dùng bật lửa ném vào gây cháy.



Tại thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều người trong cửa hàng phát hiện cháy nên đã chạy thoát ra bên ngoài; riêng ông T.N.L. (SN 1944; cha ruột của Lynh) đang bị tai biến nên đã tử vong thương tâm trong đám cháy.



Qua xác minh ban đầu, nghi vấn vẫn còn người bị nạn kẹt trong đám cháy. Tuy nhiên, do một phần tầng một của cửa hàng bị sụp xuống, vách tường hai bên có kết cấu kém, cộng thêm ảnh hưởng từ vụ cháy có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm. Hiện, lực lượng chức vẫn đang tiếp tục tìm kiếm trong khu vực cháy.

Tác giả: Ca Linh

Nguồn tin: Báo Người lao động