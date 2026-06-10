Nam sinh lớp 10 đánh cắp, rao bán 20 triệu dữ liệu cá nhân

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện nhiều tài khoản trong các hội, nhóm kín đăng tải, rao bán số lượng lớn dữ liệu cá nhân của công dân trên cả nước, trong đó có thông tin của người dân tại Lâm Đồng.



Từ dấu hiệu bất thường này, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng khẩn trương xác minh, truy vết đối tượng.





Cơ quan chức năng làm việc với N.H.A và người giám hộ.

Kết quả điều tra xác định N.H.A, hiện là học sinh lớp 10 tại một trường THPT ở Nghệ An, dù còn rất trẻ nhưng đã tự học lập trình trên internet, xây dựng các thuật toán phục vụ việc khai thác dữ liệu.



Sau đó, A lợi dụng các lỗ hổng bảo mật để xâm nhập trái phép vào Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia do Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) quản lý, thu thập trái phép thông tin cá nhân của người dân trên phạm vi cả nước.





Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao yêu cầu đối tượng mở các file dữ liệu đã chiếm đoạt.

Cơ quan điều tra xác định, dữ liệu bị đánh cắp lên tới khoảng 20 triệu thông tin cá nhân. Sau khi thu thập được dữ liệu, A đã đăng tải và rao bán trên các hội, nhóm chuyên mua bán dữ liệu, qua đó thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng.



Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.





Tác giả: Khắc Lịch

Nguồn tin: cand.vn