Nữ sinh lớp 8 rời nhà từ Nghệ An ra Hà Nội rồi mất liên lạc đã trở về, gia đình tiết lộ bất ngờ

Sự việc nữ sinh Nguyễn H. Nh. (SN 2012, trú xã Thiên Lộc, TP Hà Nội) đang là học sinh lớp 8, bất ngờ rời nhà tại quê ngoại ở Nghệ An ra Hà Nội trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ rồi mất liên lạc với gia đình đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận những ngày qua. Ai cũng mong Nh. sẽ bình an, khỏe mạnh, trở về với gia đình.

Trao đổi trên báo VietNamNet mới đây, chị Hoa Th. H. (SN 1990, mẹ ruột của Nh.) cho biết con gái đã trở về và kịp tham gia kỳ thi giữa học kỳ 2 tại trường.

Chị H. cho hay, trước khi rời quê ngoại ở Nghệ An ra Hà Nội, Nh. có đi cùng một người bạn trai ở cùng xã. Khi đi, nữ sinh mang theo hơn 5 triệu đồng và một chiếc máy tính xách tay. Trong những ngày xa gia đình, Nh. dùng số tiền này để ăn uống, thuê phòng trọ tại Bắc Ninh.

Khi đã tiêu hết số tiền đem theo, Nh. có về gần nhà nhưng không dám vào. Nữ sinh quyết định về nhà và thú nhận mọi chuyện với gia đình khi đã không còn cách nào khác.

Nữ sinh lớp 8 đã trở về nhà an toàn. (Ảnh: Lao Động)

Theo lời gia đình, trong suốt thời gian ở bên ngoài, nữ sinh không bị xâm hại. Chiếc máy tính cháu Nh. mang theo vẫn còn. Chị H. rất biết ơn cơ quan chức năng và báo chí đã kịp thời thông tin, hỗ trợ gia đình tìm được con gái. Niềm vui lớn nhất của gia đình là cháu Nh. đã bình an trở về.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao thông tin nữ sinh lớp 8 bất ngờ rời khỏi nhà, không liên lạc được. Sự việc xảy ra hôm 19/2 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán Bính Ngọ).

Thông tin trên VTV.VN cho hay, chị H. quê ở Nghệ An còn chồng quê ở Hà Nội. Trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, 3 mẹ con chị H. về quê ngoại tại xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An thăm gia đình. 3 mẹ con không xảy ra mâu thuẫn gì trong suốt thời gian ở quê.

Tuy nhiên, đến chiều ngày 19/2, Nh. bất ngờ mang theo ba lô, rời Nghệ An ra Hà Nội và mất liên lạc với gia đình. Chị H. sau đó đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng.

Tác giả: Lam Giang (Tổng hợp)

