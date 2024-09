Người phụ nữ kịp chạy thoát khi căn nhà bị đất đá đè sập

Camera ghi lại lúc căn nhà bị đất đá đè sập - Ảnh: THU HẰNG

Ngày 8-9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại vụ sạt lở ở Bắc Kạn. Theo nội dung được chia sẻ, đất đá đổ xuống làm sập hai ngôi nhà ven đường. Đáng chú ý, một người phụ nữ đã kịp chạy thoát ra ngoài.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo UBND huyện Bạch Thông (Bắc Kạn) xác nhận sự việc xảy ra vào chiều 8-9 tại xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông.

Khu vực xảy ra sự cố có hai ngôi nhà của hai hộ gia đình. Đánh giá nguy cơ sạt lở có thể xảy ra, chính quyền địa phương đã tổ chức di dời người dân tới nơi an toàn.



"Tới chiều nay, người phụ nữ quay lại định di dời tài sản thì nghe thấy tiếng động lớn. Chị này chạy ra ngoài thì đất đá đổ ập xuống", lãnh đạo UBND huyện Bạch Thông nói.

Sự cố không gây thương vong, do người dân đã được di dời từ trước đó.

Căn nhà hai tầng bị sập hoàn toàn có diện tích khoảng 80m2. Căn nhà liền kề có phần bếp đổ sập với diện tích khoảng 25m2 và vẫn bị đe dọa bởi lượng đất đá từ ta luy dương.

Tại Bắc Kạn, hai ngày qua đã có mưa to đến rất to trên diện rộng, gió bão mạnh cấp 4-5, giật cấp 6, cấp 7. Gió bão và mưa làm 118 căn nhà tốc mái, 152,6ha diện tích nông nghiệp hư hại, nhiều tuyến đường sạt lở. Địa phương này chưa ghi nhận thương vong về người.

