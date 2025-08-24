Đồng chí Đại tá Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tham gia kiểm tra công tác ứng phó bão số 5

Đoàn đã đến kiểm tra Cảng Lạch Quèn (xã Tiến Quỳnh - xã Tiến Thủy và xã Quỳnh Thuận của huyện Quỳnh Lưu trước đây) và Cảng Lạch Cờn (phường Quỳnh Mai và phường Tân Mai - phường Quỳnh Phương và xã Quỳnh Lập, thuộc thị xã Hoàng Mai trước đây).

Tại Cảng Lạch Quèn và Cảng Lạch Cờn - nơi tập trung hàng nghìn tàu thuyền của ngư dân neo đậu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp kiểm tra thực địa, nghe báo cáo về việc kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn, việc sắp xếp, neo đậu phương tiện, cũng như phương án sơ tán dân cư ở các khu vực xung yếu.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Đại tá Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng các thành viên trong đoàn kiểm tra thực tế công tác phòng, chống bão số 5 tại Cảng Lạch Quèn

Đặc biệt, tại Cảng Lạch Cờn, cảng cá loại I của tỉnh với công suất tiếp nhận khoảng 120 lượt tàu/ngày, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu siết chặt phân luồng, bố trí ô neo khoa học, tuyệt đối không để tàu ra khơi khi thời tiết chưa an toàn; đồng thời bảo đảm điện dự phòng, phương tiện cứu hộ trực chiến 24/24, sẵn sàng xử lý mọi tình huống.

Kiểm tra Cảng Lạch Quèn, nơi vừa là điểm bốc dỡ, sửa chữa ngư cụ vừa là khu neo đậu tránh trú bão, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý hiện tượng bồi lắng cửa lạch dễ gây ách tắc, va chạm khi số lượng tàu vào đông. Đồng chí giao các đơn vị chức năng phải giãn lượt cập bến theo khung giờ, cắm bổ sung báo hiệu luồng tạm thời và tăng cường tàu lai dắt để hỗ trợ, bảo đảm an toàn cho tàu thuyền ngư dân.

Cùng với đó, đồng chí Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh: ứng phó bão không được lơ là công tác chống khai thác IUU. Các lực lượng tại cảng tiếp tục kiểm soát thiết bị giám sát hành trình, nhật ký khai thác điện tử và nguồn gốc thủy sản khi tàu cập – rời bến, bảo đảm vừa phòng, chống thiên tai vừa thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ về quản lý nghề cá.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Đại tá Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng các thành viên trong đoàn kiểm tra thực tế công tác phòng, chống bão số 5 tại Cảng Lạch Cờn

Đồng chí Nguyễn Đức Trung biểu dương tinh thần chủ động của cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng và bà con ngư dân trong việc chấp hành nghiêm các chỉ đạo về phòng, chống bão. Đồng thời, nhấn mạnh đây là cơn bão có diễn biến phức tạp, được dự báo rất mạnh, do đó tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Các ngành, địa phương cần bám sát dự báo thời tiết, triển khai quyết liệt, đồng bộ các phương án ứng phó; tập trung bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra.

Ngư dân Nghệ An neo đậu tàu thuyền tránh trú bão số 5

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh việc thực hiện nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ) và 03 sẵn sàng (chủ động phòng tránh, bố trí kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả). Đặc biệt, phải kiên quyết di dời toàn bộ người dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, tuyệt đối không để người dân ở lại trên tàu, thuyền khi bão đổ bộ.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết không để tàu thuyền ra khơi khi chưa đảm bảo an toàn; rà soát các khu dân cư ven biển, vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt, sạt lở để có phương án di dời kịp thời. Bên cạnh đó, các địa phương cần dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Cùng tham gia với Đoàn công tác, đồng chí Đại tá Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp quán triệt nhiệm vụ cho Công an các xã, phường ven biển. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu lực lượng Công an cơ sở phải bám địa bàn, rà soát kỹ các hộ dân sinh sống ở khu vực trũng thấp, ven sông, ven biển có nguy cơ ngập lụt để tham mưu chính quyền phương án sơ tán kịp thời. Đồng thời, Công an các địa phương phải chủ động phối hợp các lực lượng khác trong công tác bảo vệ tài sản, bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm neo đậu tàu thuyền, khu vực sơ tán, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lợi dụng thiên tai để trộm cắp, gây mất an ninh trật tự…

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng lưu ý Công an cơ sở tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân qua loa phát thanh, mạng xã hội về diễn biến của bão, các biện pháp phòng tránh; sẵn sàng phương án huy động lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ Nhân dân khi có tình huống khẩn cấp…

