Nhiều trường học ở Nghệ An lùi thời gian tựu trường do ảnh hưởng bão số 5

Trước đó, theo kế hoạch năm học đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt, từ ngày 25/8, học sinh trên toàn tỉnh Nghệ An sẽ bắt đầu tựu trường, chuẩn bị cho năm học mới 2025 - 2026. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 5 nên dự báo trong ngày 25/8, bão số 5 sẽ đổ bộ đất liền khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị với cường độ rất mạnh, sau đó đi sâu vào khu vực Trung Lào và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Tại tỉnh Nghệ An, từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8, dự báo có khả năng xảy ra một đợt mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150 - 300 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 200 mm/3giờ.

Từ thực tế này, hiện nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã thông báo lùi kế hoạch tựu trường. Cụ thể, tại Trường Trung học phổ thông Quế Phong, sáng 24/8, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh và giáo viên, Nhà trường đã hoãn buổi tựu trường trong sáng 25/8 và sẽ thông báo thời gian tựu trường cụ thể sau khi bão đi qua và tình hình ổn định trở lại.

Tại xã Nhôn Mai, nơi mới chịu ảnh hưởng nặng nề sau bão số 3, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nhôn Mai cũng lùi kế hoạch tựu trường; đồng thời, nhờ Ban quản lý các thôn bản thông tin đến phụ huynh và học sinh.

Thầy giáo Nguyễn Ngọc Tân, Hiệu trưởng Nhà trường cho biết, do đặc thù ở xã miền núi, toàn trường chỉ có hai bản vùng trung tâm là đi lại dễ dàng, còn lại, học sinh ở 10 bản khác đến trường đều đi qua đồi núi, qua sông suối nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Vì vậy, đảm bảo an toàn cho học sinh là ưu tiên hàng đầu.