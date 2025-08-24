Ngư dân làng biển chủ động 'vượt' bão

Chiều 23/8, đồng loạt các phương tiện tàu, thuyền của ngư dân xã Quỳnh Phú (tỉnh Nghệ An) đã cập bờ, vào khu neo đậu sâu trong Lạch Quèn để tránh trú bão. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN

Hối hả chạy bão

Từ sáng 22/8, ngư dân các làng biển xã Hải Châu, Diễn Châu, An Châu (tỉnh Nghệ An) đã đồng loạt kéo bè mảng lên bờ, vào sâu trong chân đê, rừng phi lao để đề phòng triều cường, sóng lớn có thể gây hư hỏng, thiệt hại phương tiện. Đến chiều cùng ngày, ngư dân đã hoàn tất việc kéo hơn 500 bè mảng vào bờ, lên khu vực cao ngay sát chân đê, ngăn cách bãi biển bằng rừng phi lao hàng chục năm tuổi. Việc di chuyển bè mảng được thực hiện bởi hệ thống trục kim loại có bánh lăn và máy kéo công suất lớn. Sau khi kéo bè mảng đến vị trí lựa chọn, ngư dân kê cao mũi bè mảng bằng nạng gỗ, kiểm tra sự ổn định, chắc chắn của bè mảng, thu dọn ngư lưới cụ mang lên bờ tránh triều cường, sóng lớn xảy ra gây hư hại, mất mát.

Ngư dân Hồ Văn Báu, làng biển Thái Thịnh, xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, toàn xã Hải Châu có khoảng hơn 300 bè mảng chuyên khai thác các loại hải sản theo mùa như cá trích, lẹp, sứa, ruốc biển ở vùng lộng, cách bờ từ 4 đến hơn 10 hải lý. Trong sáng 22/8, ngư dân ở các làng biển Phú Thành, Thái Thịnh, Xuân Châu, Tiền Tiến, Hòn Câu... đã chủ động dừng ra khơi khai thác ruốc biển để kéo bè mảng vào sâu trong bờ, lên chỗ cao sau rừng phi lao để tránh sóng lớn, triều cường. Một số ít ngư dân còn khai thác trên biển cũng được người nhà, bạn nghề dùng điện thoại, bộ đàm liên lạc, kêu gọi vào bờ. Đến chiều cùng ngày, toàn bộ bè mảng đã được ngư dân kéo vào vị trí tránh trú bão.

Trong sáng 23/8, lo sợ mực nước dâng của triều cường đạt đỉnh điểm có thể vào thân đê, kết hợp với gió mạnh, sóng lớn sẽ ảnh hưởng đến phương tiện nên ngư dân đã tập trung nhân lực, máy kéo kéo toàn bộ bè mảng qua đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò để vào sâu trong làng.

Anh Trần Văn Yên, ngư dân làng biển Xuân Châu, xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, bão số 5 được dự báo là cơn bão mạnh, sức gió rất lớn nên chúng tôi quyết định đưa bè mảng vượt qua đê bao, vào sâu trong làng biển để đảm bảo bảo vệ an toàn cho phương tiện. Tuy việc di chuyển bè mảng có vất vả nhưng sẽ yên tâm hơn.

Trong chiều 23/8, tại các cửa biển và cảng cá lớn như Lạch Cờn, Lạch Quèn, Lạch Thơi, Lạch Vạn trên địa bàn phường Quỳnh Mai và các xã Quỳnh Phú, Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) là khung cảnh tấp nập, hối hả tàu thuyền nối đuôi nhau vào cửa lạch, cập cảng, bến bãi để nhanh chóng vận chuyển hải sản lên bờ tiêu thụ; ngư dân lau chùi, quét dọn phương tiện, thu gọn ngu lưới cụ và thực hiện các biện pháp phòng, chống bão tại các âu thuyền, khu neo đậu, tránh trú bão.

Ngư dân tỉnh Nghệ An tháo dỡ bóng đèn cao áp khỏi hệ thống giàn chiếu sáng để tránh thiệt hại khi gió lớn xảy ra lúc bão đổ bộ vào đất liền. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN

Ngư dân Bùi Trung Thành, phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An, chủ tàu công suất lớn chuyên khai thác hải sản xa bờ cho biết, trung bình thời gian mỗi chuyến vươn khơi kéo dài từ 8 đến hơn 10 ngày. Tàu của anh vừa mới ra khơi được 6 ngày nhưng khi nắm bắt được thông tin, hướng di chuyển của cơn bão số 5 từ các đoàn viên trong Nghiệp đoàn nghề cá, Tổ khai thác và đặc biệt là từ lực lượng Đồn biên phòng Quỳnh Phương (Ban Chỉ hủy Bộ đội Biên phòng Nghệ An), anh đã khẩn trương dừng khai thác hải sản, cho tàu vào đất liền, cập cảng Lạch Cờn để thực hiện các giải pháp phòng chống bão.

Tại cảng biển Lạch Cờn và Lạch Thơi (xã Quỳnh Phú), trong tối 23/8, toàn bộ tàu thuyền của ngư dân đã vào luồng tuyến an toàn, neo đậu tại các khu vực an toàn, kín gió và được cột dây, thả neo chắc chắn, ổn định. Trước khi rời khỏi phương tiện để lên bờ, ngư dân đã buộc thêm nhiều lốp cao su vào các vị trí ở mạn tàu, thuyền để làm giảm xung chấn, tránh va đập; thu dọn ngư lưới cụ, tháo dỡ bóng đèn cao áp khỏi hệ thống giàn chiếu sáng để tránh thiệt hại khi có gió lớn, mặt sông nhiễu động. Các loại phương tiện thuyền kích thước nhỏ đã vào sâu trong lạch để tránh trú bão.



Bộ đội biên phòng dồn lực, tập trung hỗ trợ ngư dân

Chủ động ứng phó trước diễn biến cực đoan của bão số 5, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị tuyến biển gồm Quỳnh Phương, Quỳnh Thuận, Diễn Thành, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy triển khai đồng bộ biện pháp ứng phó; điều động 3 tàu, 8 xuồng, ca-nô, 30 xe ô tô và huy động 500 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn; đồng thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương ven biển tham gia hỗ trợ tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân neo đậu tàu thuyền, chằng chống nhà cửa, kêu gọi người dân ở các lồng bè nuôi trồng thủy, hải sản, chòi canh ngao… vào bờ; hướng dẫn chủ nuôi di chuyển lồng bè đến khu vực an toàn để tránh trú trước khi bão đổ bộ.

Tại cảng Lạch Cờn (phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An), từ ngày 22 đến nay, hàng trăm tàu, thuyền công suất lớn của ngư dân tấp nập nuối đuôi nhau trên luồng tuyến để cập bến. Đến sáng ngày 24/8, có khoảng gần 1.000 phương tiện đã neo đậu tại các cầu cảng, âu thuyền để tránh trú bão. Việc hướng dẫn, giúp ngư dân vô luồng lạch, vào vị trí neo đậu, cột dây vào ụ nổi, triển khai các biện pháp giảm xung chấn va đập giữa các tàu thuyền đang được lực lượng Đồn biên phòng ngày đêm bám cơ sở để thực hiện.

Ngư dân xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An cột dây thừng, ổn định chắc chắn phương tiện tại nơi neo đậu, tránh trú bão. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN

Thiếu tá Đặng Xuân Quang, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Quỳnh Phương, Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết: Đơn vị đã lập các tổ, đội trực tiếp xuống địa bàn để tham gia hỗ trợ giúp ngư dân vào nơi neo đậu, tránh trú bão, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho phương tiện; Phối hợp với lực lượng chức năng như công an, dân quân kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự khu vực cảng biển, ổn định khu vực biên giới biển. Ngoài ra, các tổ, đội còn đi đến từng gia đình để tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân ven biển chằng chống nhà cửa, công trình phụ trợ, nâng cao kỹ năng ứng phó với thiên tai cực đoan. Đặc biệt, đơn vị đã xây dựng phương án, kế hoạch ứng phó, cứu hộ cứu nạn khi có tình huống khẩn cấp, tai nạn xảy ra trên biển, cửa sông, cửa lạch đối với tàu, thuyền của ngư dân. Cũng theo Thiếu tá Đặng Xuân Quang, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Quỳnh Phương, trong sáng 24/8, hàng chục cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng đứng chân trên địa bàn và người dân trên địa bàn gia cố đoạn đê biển thuộc khối Minh Tân, phường Tân Mai. Tại xã Diễn Châu, sáng 24/8, đa số các tàu, thuyền của ngư dân sau khi bốc dỡ hải sản ở cảng cá Lạch Vạn đều đã về neo đậu ở các sông Diễn Kim, Diễn Thủy. Còn một số ít phương tiện đang trên đường vào cửa biển. Ông Nguyễn Văn Liên, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Diễn Châu cho biết, những ngày qua, cấp ủy, chính quyền dịa phương phối hợp với lực lượng Đồn Biên phòng Diễn Thành (Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An) tổ chức tuyên truyền, kêu gọi, hướng dẫn ngư dân vào vị trí neo đậu, tránh trú, giúp ngư dân chằng néo, neo đậu tàu thuyền, vận chuyển ngư lưới cụ lên bờ. Trong sáng 24/8, lực lượng biên phòng và địa phương vẫn triển khai thực hiện. Để đảm bảo an toàn cho ngư dân và phương tiện, địa phương và lực lượng chức năng sẽ tổ chức cưỡng chế những chủ phương tiện không chấp hành để đưa tàu thuyền về nơi neo đậu an toàn. Hiện tại, các Đồn biên phòng tuyến biển đã chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhân lực, vật chất hậu cần, sẵn sàng lực lượng cơ động theo phương châm “4 tại chỗ” nhằm kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống xảy ra khi bão đổ bộ vào đất liền, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

