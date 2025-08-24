'Vợ quốc dân' Tiểu Hý bị đặt nghi vấn 'co giãn' vòng 1

Nhiều người so sánh những bức ảnh ngày xưa với những bức ảnh gần đây, chỉ ra sự khác biệt rõ rệt về kích thước vòng 1 của Tiểu Hý. Họ cho rằng cô đã 'dao kéo' để có được vòng 1 như hiện tại.