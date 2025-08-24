Công an Nghệ An xuất quân tăng cường hỗ trợ các địa phương ven biển phòng, chống bão số 5

Công an Nghệ An tăng cường hàng trăm cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ các địa phương ven biển phòng, chống bão

Lực lượng Công an Nghệ An sẵn sàng lên đường “Vì Nhân dân phục vụ”

Theo dự báo, bão số 5 hiện đang di chuyển rất nhanh, liên tục tăng cường độ và sẽ đổ bộ trực diện vào các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình (cũ) vào chiều tối 24/8. Đây là cơn bão được đánh giá có cấp độ rủi ro thiên tai rất lớn và có đầy đủ các loại hình thiên tai kéo theo, trước tình hình đó Lãnh đạo Công an tỉnh đã ban hành Quyết định tăng cường lực lượng hỗ trợ các địa phương, gồm phường: Cửa Lò, Quỳnh Mai, Tân Mai và các xã: Trung Lộc, Hải Lộc, An Châu, Diễn Châu, Hải Châu, Quỳnh Phú, Quỳnh Anh nhằm chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của bão.

“Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an Nghệ An”

Các cán bộ, chiến sĩ sẽ tập trung vào các nhiệm vụ như: hỗ trợ Nhân dân di dời tài sản, chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây cối, ứng phó mưa bão và khắc phục hậu quả sau bão.

