Nghệ An chủ động triển khai các phương án ứng phó bão số 5

Trước tình hình bão số 5 đang tiến gần bờ và được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới các tỉnh Bắc Trung Bộ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh đã ký Công điện hỏa tốc số 25, chỉ đạo khẩn trương ứng phó bão số 5 (Kajiki) và mưa lũ do hoàn lưu bão.

Theo dự báo, đây là cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi và cường độ ảnh hưởng trên biển và đất liền rất rộng và nguy hiểm. Bên cạnh khả năng ảnh hưởng trực tiếp của bão, hoàn lưu bão dự báo sẽ gây mưa lớn diện rộng, làm gia tăng nguy cơ lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất ở nhiều khu vực. Do đó, các đơn vị, địa phương không chỉ tập trung ứng phó với bão mà còn chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó với hoàn lưu sau bão. Và đến thời điểm hiện tại, các công tác ứng phó đang được tỉnh Nghệ An triển khai hết sức khẩn trương.

Lực lượng Công an Nghệ An vận chuyển lương thực tiếp tế đến đồng bào bị cô lập trong đợt lũ quét do ảnh hưởng bão số 3 vừa qua.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công điện khẩn cấm các loại tàu, thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 5h sáng 24/8. Các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để bảo đảm an toàn trước 10h sáng nay.

Được biết, tỉnh Nghệ An có trên 1.061 hồ, đập lớn, nhỏ và đang được các địa phương, đơn vị triển khai vận hành theo phương án phòng, chống thiên tai được phê duyệt. Đối với 23 hồ chứa thủy điện đang vận hành khai thác, hiện đang vận hành bình thường theo đúng quy trình được Bộ Công Thương và UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt. Đặc biệt, tỉnh Nghệ An đã yêu cầu từ chiều 23/8, Công ty Thủy điện Bản Vẽ vận hành xả điều tiết cho vùng hạ du.

Nghệ An cũng đã yêu cầu các địa phương tổ chức rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, đã xảy ra sạt lở, khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn; tuyệt đối không để người dân ở trên lồng bè trong khi có bão, mưa lũ.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu các địa phương ven biển phối hợp chặt chẽ với biên phòng, công an, quân đội để quản lý tàu, thuyền, kiên quyết đưa phương tiện vào nơi tránh, trú an toàn, tuyệt đối không để ngư dân còn ở ngoài khơi. Ở khu vực trung du thì tiếp tục rà soát, chặt tỉa cây cối, gia cố nhà cửa, đặc biệt là các công trình dân sinh, tránh thiệt hại khi bão lớn. Với miền núi, phải theo dõi sát cảnh báo, tổ chức di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở, lũ quét. Đồng thời giao các lực lượng chức năng kiểm tra hồ, đập, công trình thủy lợi, chủ động điều tiết, bảo đảm giao thông thông suốt và thông tin liên lạc kịp thời.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhấn mạnh: yêu cầu cao nhất là chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Đồng chí chỉ đạo các sở, ban, ngành cùng chính quyền các xã, phường tăng cường thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đặc biệt, tận dụng hệ thống loa truyền thanh cơ sở để vừa kịp thời cập nhật diễn biến, vừa kiểm tra, giám sát việc triển khai ứng phó.

Ngoài ra, người đứng đầu UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện để kịp thời khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục chính khi có mưa lớn. Các sở, ngành liên quan phải kiểm tra, rà soát những công trình xung yếu, các dự án đang thi công dở dang, đặc biệt là công trình đang khắc phục hậu quả sau bão số 3; đồng thời, quản lý chặt chẽ các hồ chứa nhỏ đã đầy nước, sẵn sàng vận hành điều tiết để bảo đảm an toàn.

Về sản xuất, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị phương án tiêu úng, thoát nước kịp thời cho diện tích nông nghiệp, khu công nghiệp, khu đô thị và khu dân cư tập trung.

Chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện, máy móc tại các khu vực trọng điểm chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, mưa lũ để sẵn sàng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra; chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tại những khu dân cư dễ xảy ra chia cắt khi mưa lũ, sạt lở, sẵn sàng ứng phó nguy cơ xảy ra chia cắt kéo dài, không để thiếu lương thực, thực phẩm khi bão, lũ.

Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các biện pháp bảo vệ nhà cửa, kho tàng, công trình công cộng, cơ sở hạ tầng, bảo vệ sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp, thủy sản, hạn chế thiệt hại do bão, mưa lũ.

Kiểm tra, rà soát sẵn sàng phương án hộ đê chống lũ trên địa bàn theo phương châm “4 tại chỗ”.

Sẵn sàng bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Kiểm tra, rà soát, bảo đảm an toàn các công trình xung yếu, các công trình đang thi công dở dang, đặc biệt là các công trình khắc phục hậu quả bão số 3 và các hồ chứa nhỏ đã đầy nước; tổ chức thường trực, bố trí lực lượng sẵn sàng ứng phó, bảo đảm an toàn công trình và khu vực hạ du khi xảy ra mưa lũ. Sẵn sàng phương án bảo đảm tiêu nước, chống úng cho diện tích sản xuất nông nghiệp; khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư. Tổ chức trực ban 24/24 giờ để theo dõi tình hình thiên tai và tổ chức triển khai các biện pháp ứng phó bão và hoàn lưu bão; bảo đảm thông tin thông suốt, thông tin kịp thời đến nhân dân…

Bão số 5 được nhận định là một trong những cơn bão mạnh, nguy hiểm, phạm vi ảnh hưởng rộng, tác động đồng thời cả trên biển và đất liền, tỉnh Nghệ An đã khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, góp phần giữ vững ổn định đời sống trong mùa mưa bão.

Tác giả: Thùy Anh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân