Sạt lở đất ở Hòa Bình làm 4 người cùng gia đình thiệt mạng

Hiện trường vụ sạt lở đất làm 4 người chết tại huyện Đà Bắc - Ảnh: Báo Hòa Bình

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online vào sáng 8-9, lãnh đạo UBND huyện Đà Bắc (Hòa Bình) xác nhận vào rạng sáng 8-9 đã xảy ra vụ sạt lở đất từ trên đồi vào nhà ông X.V.S (sinh năm 1973) tại xóm Chầm, xã Tân Minh làm ngôi nhà bị sập hoàn toàn.

Khi đó trong nhà có 5 người và đã bị vùi lấp. Qua xác minh, 4 người trong gia đình đã thiệt mạng và 1 người bị thương là ông S..

Theo lãnh đạo UBND huyện, hiện nay do tuyến đường tỉnh 433 bị sạt lở nhiều do cơn bão số 3 gây tắc đường nên UBND huyện đã chỉ đạo lực lượng chức năng của xã Tân Minh cùng người dân tiến hành cứu nạn, cứu hộ.

Sơn La: mưa to làm ách tắc 10 vị trí trên quốc lộ, tỉnh lộ

Thông tin từ Sở Giao thông vận tải Sơn La cho biết do mưa to từ đêm 7 đến sáng 8-9 nên gây sạt lở, ách tắc giao thông 10 vị trí trên các quốc lộ 43 (6 vị trí), quốc lộ 6C (1 vị trí), quốc lộ 32B (1 vị trí); đường tỉnh 102 (1 vị trí ), đường tỉnh 112 (1 vị trí).

Sạt lở ta luy dương gây tắc đường tại km 15+900 quốc lộ 32B (Bãi Đu, xã Tân Lang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) - Ảnh: Sở GTVT Sơn La

Sở đang chỉ đạo các đơn vị tiếp cận các vị trí để xử lý. Đồng thời bố trí 94 máy xúc, 97 ô tô trực xử lý trên các tuyến quốc lộ, vị trí xung yếu.

Theo Sở Giao thông vận tải Sơn La, đến 7h ngày 8-9 trên các tuyến đường trời mưa nhỏ, một số tuyến mưa vừa, các tuyến đường đảm bảo lưu thông.

Trọng tâm mưa dịch chuyển lên khu vực miền núi Tây Bắc

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết lúc 7h ngày 8-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão Yagi) ở trên đất liền khu vực phía Tây Bắc Bộ.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 7. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 10-15km/h và tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp.

Đêm 7 và sáng sớm 8-9 khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to; khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 7 đến 3h ngày 8-9 có nơi trên 150mm như: Vàng Danh (Quảng Ninh) 234.4mm, Quốc Oai (Hà Nội) 177.8mm, Hợp Thịnh (Hòa Bình) 275.8mm, Tô Múa (Sơn La) 229.6mm, Làng Nhì (Yên Bái) 174.6mm, Tân Minh (Phú Thọ) 163.8mm,…

Dự báo phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa: từ sáng sớm ngày 8-9 đến sáng ngày 9-9 có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm; riêng khu vực vùng núi có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Do bão di chuyển lên phía Tây Bắc Bộ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nên từ sáng sớm ngày 8-9 đến sáng 9-9 khu vực này có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Từ ngày 9-9 mưa lớn ở Bắc Bộ có xu hướng giảm dần.

Tác giả: TUẤN PHÙNG - THÀNH CHUNG

