Nghệ An: B.é g.á.i 4 tuổi bị trâu h.ú.c t.ử v.o.n.g

Sáng 24/8, bà Lương Thị Ngọc - Phó Chủ tịch UBMTTQ, Chủ tịch Hội LHPN xã Nga My (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra sự việc cháu Lương Thị Ngọc T. (4 tuổi, bản Chon) bị trâu húc tử vong. "Sáng 24/8, chúng tôi đã có mặt tại gia đình để động viên, đồng thời lo hậu sự cho nạn nhân. Hoàn cảnh gia đình cháu bé rất đáng thương", bà Ngọc cho biết.

Theo Trưởng bản Chon, ông Cụt Văn Phòng, khoảng 15h30 ngày 23/8, cháu T. cùng 2 người bạn đang chơi ngoài đường. Vào thời điểm đó, bên đường có con trâu của người dân đang ăn cỏ. Khi 2 bạn đã đi qua, cháu T. đi sau cùng bất ngờ bị trâu tấn công dẫn đến thương tích rất nặng.

Ngay lập tức, cháu T. được mọi người đưa đến Trạm Y tế xã cấp cứu. Do viết thương quá nặng, nạn nhân sau đó được đưa xuống bệnh viện nhưng nỗ lực của các y, bác sĩ cũng không cứu được cháu bé. "Tối cùng ngày, cháu T. đã tử vong, chính quyền và gia đình đang lo hậu sự", ông Phòng nói.

Ông Lương Văn Khoa gào khóc trước nỗi đau quá lớn

Theo ông Phòng, hoàn cảnh của cháu T. rất đáng thương. Cách đây hơn 1 năm, bố cháu gặp tai nạn giao thông qua đời. Mẹ cháu "đi bước nữa" và cháu ở với ông bà ngoại. Thế nhưng, cả 2 ông bà đều già yếu, bệnh tật, lại rất nghèo khó nên cháu T. sống trong cảnh thiếu thốn.

"Bản Chon là nơi sinh sông chủ yếu của người Khơ Mú, cuộc sống còn rất khó khăn. Bản có 74 hộ, có đến 33 hộ nghèo. Riêng gia đình ông Lương Văn Khoa và bà Lương Thị Châu (ông bà ngoại bé T.) thuộc diện khó khăn nhất bản. Ông bà ốm đau, đi lại còn khó khăn. Đây là gia đình nghèo bền vững và không có cách nào để thoát nghèo", ông Phòng cho hay.

Cũng theo ông Phòng, sau khi mẹ T. đi lấy chồng thì vào miền Nam làm công nhân và thường xuyên ở trong đó nên bé T. thiếu sự quan tâm, chăm sóc. Sau khi nhận được tin con mất, mẹ cháu T. mới bắt xe khách từ TPHCM để lo tang lễ cho con. Hiện mẹ cháu T. vẫn đang trên đường về quê.

Sau khi sự việc đáng thương xảy ra, chính quyền xã Nga My đã đến nhà để chia buồn cũng là để đứng ra lo hậu sự cho cháu T. Lãnh đạo xã Nga My cũng đã kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ gia đình cháu bé. "Hôm qua đưa cháu đi viện, gia đình cũng không có lấy một đồng. Đi vay mượn mãi được 400 nghìn đồng. Toàn bộ chi phí đưa cháu bé đi viện sau đó được mọi người ủng hộ", ông Phòng cho biết thêm.

