1 bé gái tử vong do nhà sập trong bão Yagi

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tính đến trưa 8/9, mưa bão khiến 1 người tử vong là cháu S.T.T (10 tuổi, thôn Suối Lót, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn), do nhà gỗ 3 gian đổ sập.

Bên cạnh đó, mưa bão khiến 439 nhà bị thiệt hại, trong đó 1 nhà ở huyện Yên Bình bị sập đổ hoàn toàn, 1 nhà huyện Mù Cang Chải bị hư hỏng nặng, 13 nhà ở huyện Trạm Tấu bị đất đá sạt lở gây ảnh hưởng.

Hàng trăm ngôi nhà ở Yên Bái bị tốc mái. Ảnh: CTV

Thống kê sơ bộ ghi nhận có tới 269 nhà phải di dời người và tài sản, có 6 nhà bị tốc mái trên 70%, 9 nhà bị tốc mái từ 50 - 70%, 53 nhà bị tốc mái từ 30 - 50%, và 87 nhà bị thiệt hại dưới 30%.

Mưa bão làm 610,48ha diện tích cây trồng bị thiệt hại, 175 con gia cầm và 4 con gia súc bị chết, 1 cơ sở nuôi cá tầm bị tốc hoàn toàn 400m2 mái, cùng 3 hộ nuôi cá tầm bị lũ cuốn trôi đường dây dẫn nước vào bể.

Bên cạnh đó, hàng loạt tuyến đường giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đặc biệt, tỉnh lộ 174 (Văn Chấn - Trạm Tấu) sạt lở tại Km26 với khối lượng khoảng 100m3 đất đá cùng nhiều điểm sạt lở ảnh hưởng đến giao thông.

Tại huyện Trạm Tấu, xuất hiện hàng loạt điểm sạt lở tại thôn Tà Cao, Chống Chùa, Tà Đằng thuộc xã Tà Xì Láng; đường liên xã Phình Hồ - Làng Nhì và Bản Mù - Làng Nhì bị sạt lở; đường 2 thôn Chống Tầu và Tà Chơ bị sạt lở khiến giao thông chia cắt, cầu tạm từ Bản Cại đi thôn Tà Chơ và Chống Tầu của xã Làng Nhì bị lũ cuốn trôi; 9 hộ dân thôn Mảnh Tào - xã Bản Mù bị ngập lụt do lũ lớn.

Ngoài ra, tuyến đường độc đạo từ Thị trấn Trạm Tấu đến thôn Bản Công - Thôn Sán Trá, xã Bản Công bị sạt lở; hai mố cầu Gái Bản nối thôn Chống Tầu sang Pá Hu bị lũ cuốn trôi, tuyến đường đi thôn Cang Dông bị sạt lở chừng 30m3 đất đá, không thể lưu thông; xuất hiện 2 điểm taluy dương bị sạt lở trên tuyến đường từ Cầu Hát Lừu và UBND xã Hát Lừu, khối lượng khoảng 50m3.

Hàng loạt ngôi nhà và đường giao thông chìm trong biển lũ. Ảnh: CTV

Tại huyện Văn Chấn có 1 cầu phao dẫn vào thôn Đá Đen và thôn Khe Trầu xã An Lương bị cuốn trôi, tạm thời chia cắt khoảng 30 hộ dân; một số tuyến đường tại xã Nậm mười, Sùng Đô, Suối Giàng bị sạt lở nhưng không gây ách tắc hoàn toàn.

Tại Huyện Mù Cang Chải, đường 175B đoạn gần ngã ba vào Làng Sang bị sạt taluy dương gây ách tắc giao thông không đi lại được; hàng loạt tuyến đường giao thông nông thôn bị sạt lở; ngầm tràn cầu bản Nậm Khắt, Pú Cang, cầu gỗ bản Cáng Dông xã Nậm Khắt bị ngập sâu không thể lưu thông.

Tại Thị xã Nghĩa Lộ, mưa lớn làm sạt lở đất xuống đường giao thông nông thôn ở thôn Nậm Đông, xã Nghĩa An, ngập cục bộ một số tuyến đường giao thông như thôn 7 xã Nghĩa Lộ; bản Đoàn Kết, bản Vãn, xã Sơn An; Năm Hăn Thượng, xã Phù Nham; Khá Hạ, xã Thanh Lương; Đập tràn Phù Nham, đập tràn Nậm Đông, xã Nghĩa An.

Mưa bão cũng khiến Trung tâm y tế huyện Trạm Tấu bị sạt taluy dương với khối lượng đất đá khoảng 2.000m3 làm hư hại 1 lò đốt rác, 1 phần nhà kho,vùi lấp 2 phòng khu nhà Đại thể.

Hàng loạt công trình thủy lợi bị hư hỏng, trong đó công trình thủy lợi Phai Mòn, thôn Nậm Tăng, xã Thạch Lương, Nghĩa Lộ vỡ, gãy 2,5m, sạt lở giáp thành kênh 8m; công trình Thủy lợi Nà Cỏn Hươn xã Hát Lừu lũ cuốn trôi ống; Kè bờ suối Thia sạt lở 40m và vẫn tiếp tục nguy cơ cao sạt lở đê, kè tại địa phận thôn Nậm To, xã Thạch Lương, thị xã Nghĩa Lộ.

Mưa bão làm mất điện hoàn toàn tại thôn Làng Cò xã Nậm Mười ảnh hưởng đến khoảng 120 hộ dân đang sinh sống. Nhiều cây xanh và các pano, biển báo trên các tuyến đường huyện Trấn Yên và thành phố Yên Bái bị gẫy đổ. Ước tính, bão Yagi gây thiệt hại cho Yên Bái khoảng 15 tỷ đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố của Yên Bái đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp xã kiểm tra và huy động các lực lượng tại chỗ tham gia giúp đỡ khắc phục hậu quả thiên tai cho các hộ gia đình bị thiệt hại, tổ chức thu dọn cây xanh bị đổ gẫy trên các tuyến đường đảm bảo an toàn giao thông.

Tác giả: Xuân Hồng - Đức Tuyển

Nguồn tin: baophapluat.vn