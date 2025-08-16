Trích xuất camera vụ tài xế phóng xe ngược chiều cao tốc ở làn 120km/h, có nồng độ cồn

Video

Tối 15-8, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 vừa xử phạt một tài xế ô tô con vi phạm nồng độ cồn và lái xe ngược chiều trên đường cao tốc.