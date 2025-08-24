178 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Mới đây, trên tuyến Quốc lộ 45, Công an Thanh Hóa tiếp tục công khai danh sách xe vi phạm tốc độ bị phạt nguội từ ngày 1/8/2025 đến ngày 15/8/2025 gồm 178 trường hợp như sau:

Chủ xe vi phạm tốc độ từ 05 km/h đến dưới 10 km/h:

36C-380.33, 36C-272.39, 36C-203.94, 36H-133.56,

36K-079.17, 30E-404.82, 36A-669.58, 36C-245.19,

36B-018.68, 36A-933.46, 36H-097.48, 99A-912.40,

36K-173.31, 36A-384.24, 90A-112.60, 89A-197.17,

29U-6366, 36C-509.41, 36F-000.77, 36C-272.41,

36B-031.52, 19B-012.01, 36C-509.41, 30K-473.33,

36H-085.33, 36K-272.98, 30H-311.48, 38B-006.81,

36A-463.03, 30L-587.30, 20A-790.46, 36A-720.42,

29K-055.55, 19F-002.74, 29B-501.67, 18C-089.64,

29H-805.81, 30G-929.55, 34H-047.37, 36A-277.09,

36A-814.03, 29D-053.88, 30G-026.11, 36C-248.24,

36A-210.02, 36C-224.87, 36K-042.69, 36B-023.47,

36C-426.24, 30K-423.38, 36K-042.38, 36A-767.21,

36D-039.40, 36C-302.30, 36K-180.84, 36H-085.18,

30H-374.19, 30F-323.51, 36A-901.48, 35A-351.82,

36A-371.93, 36C-452.80, 30H-416.22, 36B-026.96,

36H-081.85, 34A-980.02, 36K-180.20, 36A-049.11,

36A-900.48, 36B-012.87, 37K-090.60, 36C-277.68,

99A-449.91 29B-137.16, 29F-033.68, 36K-153.72,

18A-340.10, 30L-3899, 36H-072.57, 36L-391.95,

36H-106.46, 36H-036.26, 36M-504.74, 36N-1144,

36B-118.93, 36K-180.84, 36K-466.05, 36K-235.51,

36C-330.96, 36G-651.68, 36H-018.43, 36C-499.86,

36A-701.19, 30G-591.35, 35LD00284, 15A-602.08,

35C-066.19, 36N-2266, 36C-508.17, 30K-029.39,

36A-951.81, 36B-256.51, 30A-258.06, 36K-073.94,

36A-920.37, 36D-033.53, 36K-970.57, 36H-042.03,

17H-032.01, 36F-001.51, 36K-226.82, 36A-365.31,

29A-116.23, 36A-636.68, 36B-018.68, 36A-903.23,

36A-137.13, 36A-411.75, 36C-579.79, 36A-939.22,

36C-408.04, 36K-108.36, 29B-621.95, 36A-355.71,

36C-283.69, 36C-198.84, 36H-119.33, 36A-239.69,

36A-580.34, 36K-079.05, 36F-006.10, 36A-667.57,

36H-034.23, 34A-263.75, 36A-695.46, 36C-310.22,

36K-045.85, 36K-761.40 36K-832.73, 36K-103.46,

15A-560.02, 36A-651.04, 36A-417.93, 36A-561.17,

36K-244.69, 30A-827.17, 36H-098.27, 36A-901.52,

36A-701.19, 36C-355.05, 36A-817.87, 36A-529.96,

36A-774.56, 36K-741.43, 36K-336.97, 36A-657.78,

36A-272.00, 30G-047.99, 37C-293.86, 36K-279.52,

50H-296.10, 36K-458.70, 36C-380.91, 51D-549.32,

36B-022.86, 36A-904.46, 90A-163.41.

Chủ xe vi phạm tốc độ từ 10 km/h đến dưới 20 km/h:

36A-433.53, 36C-427.75, 36F-006.11, 36A-541.12, 36K-181.44, 36K-290.70, 30K-232.89, 36A-904.46, 36A-232.89.

Chủ xe vi phạm tốc độ trên 20 km/h đến dưới 35 km/h:

36A-911.77, 36A-187.03, 30L-391.95, 36A-657.78, 36A-272.00, 30G-047.99, 37C-293.86, 36C-427.75, 36F-006.11, 36F-006.11, 36A-541.12, 36K-181.44, 36K-290.70, 30K-232.89, 36A-904.46, 36A-232.89, 30G-651.68, 89A-663.54.

Công an tỉnh Thanh Hóa lưu ý, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày vi phạm, Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh sẽ gửi thông báo cho chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính.

Trường hợp phương tiện bị phạt nguội. (Ảnh minh hoạ)

Sau khi nhận được thông báo, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân căn cứ địa chỉ cư trú ghi trên giấy đăng ký xe liên hệ đến các địa điểm: Bộ phận 01 Cửa của Công an tỉnh Thanh Hoá (Địa chỉ: Số 01, Đỗ Huy Cư, P. Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá); Trụ sở đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá ( Địa chỉ: Km 570+450 đường Hồ Chí Minh thuộc xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hoá) hoặc trụ sở Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát Giao thông.

Khi đến làm việc, người vi phạm cần mang theo đầy đủ giấy tờ gồm: Đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy phép lái xe, căn cước công dân, kèm theo mỗi loại giấy tờ photo một bản để phục vụ quá trình giải quyết vi phạm.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html.

Ngoài ra, người dân cũng có thể tra cứu phạt nguội qua ứng dụng VNeTraffic theo các bước như sau:

Bước 1: Tải và cài đặt app VNeTraffic về điện thoại trên App Store/ CH Play.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản

Trường hợp chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản theo các bước sau:

Chọn đăng ký, sau đó quét mã QR bên góc trên cùng phải của thẻ CCCD. Người dân thực hiện kiểm tra thông tin, nhập số điện thoại và bấm "Xác nhận".

Sau đó hệ thống sẽ gửi mã OTP về điện thoại, người dân cần nhập mã OTP và thiết lập mật khẩu.

Bước 3: Để kiểm tra phạt nguội cá nhân chọn mục "Tra cứu vi phạm".

Bước 4: Nhập biển số xe cần tra cứu và nhấn "Kiểm tra".

Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hóa

Tác giả: Huỳnh Duy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn