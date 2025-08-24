Diễn viên Thùy Anh khoe dáng cực phẩm với trang phục táo bạo

Loạt ảnh đi biển của Thùy Anh đang thú hút sự quan tâm của nhiều người hâm mộ. Trong chuyến đi, nữ diễn viên sinh năm 1995 diện set trang phục đỏ táo bạo. Ảnh: FB Thùy Anh.
Áo croptop giúp Thùy Anh khoe vòng eo phẳng lỳ, săn chắc cùng vòng một căng đầy quyến rũ. Theo Tiền Phong, số đo ba vòng của cô là 82-60-88 cm. Ảnh: FB Thùy Anh.
Ở Thùy Anh toát lên vẻ đẹp khỏe khoắn bởi cô có thân hình không chút mỡ thừa cùng làn da nâu. Ảnh: FB Thùy Anh.
Nữ diễn viên chuộng váy áo quyến rũ mỗi khi đi biển. Ảnh: FB Thùy Anh.
Mỹ nhân sinh năm 1995 khoe thân hình cuốn hút với bikini cắt xẻ. Ảnh: FB Thùy Anh.
Thùy Anh để lộ một số hình xăm ở chân ngực, đùi khi mặc áo tắm. Ảnh: FB Thùy Anh.
Năm 2009, nhờ vai diễn trong phim Bộ tứ 10A8, cô được nhiều khán giả chú ý. Ảnh: FB Thùy Anh.
Sau Bộ tứ 10A8, Thùy Anh đóng nhiều phim như Gái già lắm chiêu 2, Gái già lắm chiêu 3, Rừng thế mạng, Đừng nói khi yêu, Cả một đời ân oán, Tình yêu và tham vọng Ảnh: FB Thùy Anh.
Chia sẻ trên Vietnamnet, Thùy Anh cho biết, cô nâng cao khả năng diễn xuất bằng việc tham gia các workshop diễn xuất của các đạo diễn nước ngoài, học hỏi từ diễn viên Kathy Uyên, nghệ sĩ Lê Khanh. Ảnh: FB Thùy Anh.
Thùy Anh tâm sự trên Người Lao Động, từ khi bắt đầu đóng phim vào năm 14 tuổi, cô thường bị hiểu nhầm là người chảnh chọe. Ảnh: FB Thùy Anh.
Khi đóng các vai phản diện, Thùy Anh bị ghét lây nhân vật, thậm chí bị miệt thị ngoại hình. Ảnh: FB Thùy Anh.
Trải lòng về chuyện tình cảm, Thùy Anh cho biết, cô muốn bên cạnh một người có thể khiến mình có cảm giác được là chính mình. Ảnh: FB Thùy Anh.
Tác giả: Thu Cúc (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn