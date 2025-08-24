Hoãn, hủy loạt chuyến bay vì bão số 5

Thời tiết xấu có thể ảnh hưởng đến an toàn bay. Ảnh: VNA.

Vietnam Airlines thông báo do ảnh hưởng của cơn bão số 5 (bão Kajiki), hãng dự kiến điều chỉnh kế hoạch khai thác tại các sân bay ở Quảng Bình, Thanh Hóa, Huế trong các ngày 24/8 và 25/8.

Cụ thể, tại sân bay Phú Bài (Huế) trong ngày 24/8, các chuyến VN1549 và VN1548; VN7067 và VN7066; VN7545 và VN7544 giữa Hà Nội và Huế; VN1378 và VN1379 giữa TP.HCM và Huế sẽ bị hủy. Trong ngày 25/8, các chuyến bay sẽ được điều chỉnh thời gian khai thác, dự kiến cất và hạ cánh sau 12h.

Tại sân bay Đồng Hới (Quảng Bình), trong ngày 25/8, các chuyến VN1404 và VN1405 giữa TP.HCM và Đồng Hới; VN1591 và VN1590 giữa Hà Nội và Đồng Hới sẽ bị hủy.

Tại sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) trong ngày 25/8, các chuyến giữa Thanh Hóa và TP.HCM, gồm: VN1273 và VN1272; VN7270 và VN7271; VN1276 và VN1277; VN7276 và VN7275; VN7079 và VN7078; VN1278 và VN1279 sẽ bị hủy.

Ngoài ra, nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế trong ngày 25/8 có thể bị ảnh hưởng dây chuyền bởi diễn biến của bão số 5. Các hành khách bị ảnh hưởng sẽ được hãng hỗ trợ theo quy định.

Vietnam Airlines Group khuyến cáo hành khách thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, đặc biệt trong điều kiện thời tiết phức tạp. Việc chủ động cài dây an toàn, kể cả khi đèn tín hiệu đã tắt, là biện pháp quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro khi máy bay gặp nhiễu động không khí.

Vietjet cũng cho biết một số chuyến bay đến và đi từ các sân bay Thọ Xuân (Thanh Hoá), Vinh (Nghệ An), Đồng Hới (Quảng Bình), Phú Bài (Huế) và một số sân bay khác trong khu vực ảnh hưởng bão có thể phải điều chỉnh kế hoạch khai thác trong ngày 24/8 và 25/8.

Hãng bay lưu ý hành khách kiểm tra lịch trình bay và thời tiết trước khi đến sân bay. Đồng thời, hành khách có thể chủ động theo dõi thông tin về chuyến bay của mình tại mục "Chuyến bay của tôi" trên website, ứng dụng điện thoại Vietjet Air hoặc liên hệ Vietjet tại sân bay nếu cần hỗ trợ.

"Những lúc thời tiết xấu, hãng hàng không rất mong nhận được sự chia sẻ của quý hành khách bởi đây là tình huống bất khả kháng, làm phát sinh chi phí lớn cho hãng, tốn kém nhiên liệu… Tuy nhiên, an toàn của quý hành khách luôn được hãng ưu tiên hàng đầu", đại diện Vietjet cho biết.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành công văn khẩn về công tác phòng chống, ứng phó bão số 5 (Kajiki).

Theo đó, 4 sân bay chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão gồm Thọ Xuân (Thanh Hóa), Vinh (Nghệ An), Đồng Hới (Quảng Bình) và Phú Bài (TP Huế). Ngoài ra, các sân bay Nội Bài, Cát Bi, Vân Đồn, Đà Nẵng, Chu Lai và Pleiku được yêu cầu theo dõi chặt chẽ tình hình, sẵn sàng ứng phó khi bão diễn biến bất thường.

Riêng với sân bay Vinh, Cục Hàng không yêu cầu đơn vị phụ trách khẩn trương triển khai phương án ứng phó, chuẩn bị điều kiện để xử lý kịp thời sự cố công trình, bảo đảm an toàn và hạn chế thiệt hại.

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc được yêu cầu bố trí trực 24/24 giờ, thực hiện nghiêm quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng.

Cục cũng chỉ đạo các hãng hàng không và đơn vị cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, tăng cường phối hợp, theo dõi sát diễn biến bão để chủ động điều chỉnh kế hoạch hoặc thay đổi lịch bay, đảm bảo an toàn cho hoạt động hàng không.

Tác giả: Diệu Thanh

Nguồn tin: znews.vn