Các tỉnh miền Trung gấp rút đối phó bão số 5

Nghệ An

Tại Nghệ An, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức hướng dẫn cho người dân thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

Công an phường Tân Mai phối hợp Đồn Biên phòng Quỳnh Phương và lực lượng an ninh trật tự cơ sở, dân quân tự vệ gia cố đê chắn sóng tại khối Tân Minh, phường Tân Mai (Ảnh: CA Nghệ An)

Công an xã Mỹ Lý chủ động tuyên truyền phòng chống mưa, bão cho người dân (Ảnh: CA Nghệ An)

Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An đã huy động thường trực 1.500 cán bộ chiến sĩ cùng 3 tàu, 8 xuồng, 30 xe ô tô các loại sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Các đơn vị đã và đang khẩn trương thực hiện các biện pháp ứng phó trước khi bão đổ bộ đất liền.

Cán bộ chiến sĩ Biên phòng cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương và Nhân dân địa phương tổ chức gia cố đê biển (Ảnh: Báo Quân khu 4)

Hà Tĩnh

Từ sáng sớm nay, 24/8, lãnh đạo và cán bộ giáo viên, nhân viên trường Mầm non Kỳ Sơn (xã Kỳ Thượng, Hà Tĩnh) tập trung quét dọn khuôn viên trường học, cắt tỉa cành cây gọn gàng, chằng néo cửa lớp học để đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Trưa cùng ngày, cô giáo Minh Quế chia sẻ với phóng viên báo Pháp luật Việt Nam: "Bão số 5 được dự báo là cơn bão rất mạnh, cán bộ, giáo viên nhà trường đều nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phòng, chống bão. Phòng còn hơn chống, không thể chủ quan trong mọi tình huống. đến thời điểm hiện tại gần như mọi công tác đã xong, đảm bảo an toàn".

Cắt tỉa cành cây có nguy cơ gãy đổ

Tại trường Mầm non Thiên Lộc (xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), nhà trường cũng huy động giáo viên, nhân viên nhà trường chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống bão từ sớm.

Nhà trường chủ động tháo gỡ và cất giữ cẩn thận cờ, tiểu cảnh, chờ bão đi qua sẽ trang trí lại để chào mừng Quốc khánh 2/9 và năm học mới

Các cô giáo trường Mầm non Thiên Lộc di chuyển cây cảnh, đồ đạc đến nơi an toàn

Chằng néo cửa lớp học tại trường mầm non Lâm Hợp.

(Ảnh: Trường mầm non Lâm Hợp, xã Kỳ Lạc, Hà Tĩnh)

Một thói quen của người dân địa phương tỉnh Hà Tĩnh khi thực hiện phòng, chống bão lũ trong nhiều năm là buộc chặt bao bì, túi bóng đựng cát, đá, nước và đặt lên mái nhà để hạn chế sức công phá của bão.

Áp dụng phương pháp đó, ông Nguyễn Văn Tường (thôn Mỹ Tân, xã Kỳ Thượng) cho biết: Khi nghe thông tin về cơn bão, bà con chủ động mua sắm dây thép để gia cố nhà cửa, ống nước để bơm nước vào túi nilon đặt lên nóc nhà, bạt phủ, dự trữ nước cho gia súc, gia cầm phòng trường hợp mưa lớn, ngập lụt không thể di chuyển qua trang trại.

Người dân địa phương chủ động mua sắm vật dụng để gia cố nhà cửa

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, lực lượng công an trên địa bàn xã Kỳ Xuân huy động cán bộ, chiến sỹ xuống cơ sở, phối hợp cùng bà con nhân dân triển khai nhanh chóng các biện pháp phòng, chống bão, trực tiếp xuống các thôn, xóm, phối hợp cùng chính quyền địa phương và lực lượng chức năng kêu gọi ngư dân theo dõi sát bản tin thời tiết, tuyệt đối không ra khơi, chủ động neo đậu tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn.

Di chuyển thuyền vào bờ để đảm bảo an toàn cho người và tài sản (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Chị Dương Quỳnh (giáo viên trường Tiểu học Quảng Kim - xã Phú Trạch (Quảng Trị) cho biết, cuối tuần nên chị tranh thủ cho các con về quê ngoại (xã Kỳ Thượng, tỉnh Hà Tĩnh) chơi, tuy nhiên, khi nắm được thông tin về cơn bão số 5 thì chị thay đổi kế hoạch, sẽ về Quảng Trị sớm hơn để tránh bị "mắc lụt" sau bão, chằng néo nhà cửa và chuẩn bị các đồ dùng, nhu yếu phẩm cần thiết cho những ngày mưa bão.

Người dân chủ động di chuyển tài sản đến nơi an toàn

Đến chiều 23/8, các Điện lực trực thuộc PC Hà Tĩnh đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp: kiểm tra, cắt tỉa cây xanh có nguy cơ ngã đổ vào đường dây, trạm biến áp; gia cố móng cột, xà néo tại các vị trí xung yếu, dễ sạt lở; kiểm tra hệ thống cấp điện cho các trạm bơm tiêu úng để phòng ngừa hư hỏng do ngập nước. Các đơn vị cũng chuẩn bị phương án cắt điện chủ động tại khu vực có nguy cơ ngập lụt, nước dâng cao, nhằm bảo đảm an toàn cho lưới điện và người dân.

Điện lực Hà Tĩnh chủ động các phương án phòng chống bão (Ảnh: PC Hà Tĩnh)

Quảng Trị

Trước tình hình bão số 5 được dự báo diễn biến phức tạp, khó lường, Đồn Biên phòng Triệu Vân đã khẩn trương triển khai kế hoạch ứng phó. Theo đó, những cán bộ chiến sĩ đóng quân ở vùng ven biển phía Nam tỉnh Quảng Trị khẩn trương giúp người dân chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền nhằm đảm bảo an toàn trước khi bão đổ bộ.

Giúp ngư dân neo đậu tàu thuyền (Ảnh: Báo Quảng Trị)

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Triệu Vân giúp người dân chằng chống nhà cửa chống bão số 5 (Ảnh: Báo Quảng trị)

11h hôm nay, 24/8, bão số 5 cách Nghệ An khoảng 580km, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 15. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách Nghệ An khoảng 580km, cách Hà Tĩnh khoảng 560km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/giờ), giật cấp 15; di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h. Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia dự báo, trong 12 giờ tới, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h. Đến 22h ngày 24/8, vị trí tâm bão ở Nam vịnh Bắc Bộ, cách Nghệ An 300km, Hà Tĩnh 270km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13–14, giật 16. Đến 10h ngày 25/8, vị trí tâm bão ở trên vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12–13, giật 15. Đến 10h ngày 26/8, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ 15–20 km/h, suy yếu dần. Lúc này, vị trí tâm bão ở biên giới Lào – Thái Lan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 6, giật 8. Đến 22h ngày 26/8, bão suy yếu thành áp thấp, lúc này, vị trí tâm vùng áp thấp ở trên khu vực Thượng Lào.

