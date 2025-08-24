Nghệ An di dời hơn 1.300 người dân khỏi các chung cư cũ xuống cấp

Trao đổi với Người Đưa Tin, Nguyễn Sỹ Diệu, Chủ tịch UBND phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương đang triển khai phương án di dời hơn 400 hộ dân với hơn 1.300 người dân ra khỏi chung cư Quang Trung cũ. Theo đó, người dân sẽ được di dời đến nơi an toàn trước 19h ngày 24/8.

Các toà chung cư Quang Trung này đã xuống cấp nặng, nhiều hạng mục có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Với người dân chung cư Quang Trung: C6, C2, C4, D2…, địa phương đã bố trí các điểm tạm trú tại nhà văn hóa khối hoặc một số khách sạn gần đó. Để bảo đảm trật tự, chính quyền đã lập hai tổ công tác thường trực, vừa hỗ trợ di chuyển vừa động viên tinh thần người dân.

Các hạng mục chung cư xuống cấp nghiêm trọng.

Chung cư Quang Trung đã gần 50 năm đưa vào sử dụng. Hiện nay, các toà chung cư này đã xuống cấp nặng, nhiều hạng mục có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào, người dân luôn sống trong cảnh bất an, nhất là trong mùa mưa bão.

Chiều 24/8, trước diễn biến phức tạp của bão số 5, người dân Nghệ An đang nỗ lực di dời tài sản đến nơi an toàn. Lực lượng chức năng như BĐBP, công an, đoàn thanh niên cũng đang chạy đua thời gian để giúp người dân gia cố nhà cửa, đưa tài sản đến nơi an toàn.

Trong ngày 23/8, ngư dân tại các xã ven biển Nghệ An đồng loạt tạm dừng hoạt động khai thác hải sản, nhanh chóng đưa tàu thuyền về bến an toàn.

Lực lượng biên phòng giúp người dân chằng néo thuyền. Ảnh L.Thạch.

Cùng với đó, bà con cũng tranh thủ tiêu thụ lượng hải sản vừa đánh bắt, lau dọn phương tiện, đồng thời triển khai các biện pháp phòng, chống bão như, đưa tàu vào khu neo đậu an toàn, gia cố dây neo, chằng buộc chắc chắn, bổ sung lốp cao su để giảm va đập và thu gom ngư cụ trước khi bão đổ bộ.

Tại các cửa lạch lớn như Lạch Cờn, Lạch Quèn, Lạch Thơi, Lạch Vạn, không khí phòng chống bão đang diễn ra hết sức khẩn trương. Đến sáng 24/8, dự kiến 100% tàu thuyền của ngư dân Nghệ An cập bến, neo đậu an toàn, sẵn sàng ứng phó với bão số 5. Tại xã An Châu lực lượng chức năng đã cùng bà con khẩn trương tháo dỡ nhà lưới, gia cố bờ ao nuôi tôm. Những tấm lưới che, giàn cọc tre, mái che tạm được tháo gỡ, tập kết vào nơi an toàn.

Cũng trong sáng Đồn Biên phòng CKC Cửa Lò - Bến Thuỷ phối hợp các lực lượng hỗ trợ nhân dân thu dọn ngư lưới cụ; hướng dẫn, hỗ trợ sắp xếp neo đậu tàu thuyền; đảm bảo an toàn lồng bè nuôi trồng thuỷ sản khi bão đổ bộ vào đất liền…

Lực lượng chức năng đồn biên phòng hỗ trợ người dân gia cố nhà cửa. Ảnh L. Thạch.

Chính quyền địa phương cùng phối hợp với Đồn Biên phòng Mường Ải (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) đã phối hợp khẩn trương rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét, đặc biệt tại bản Ta Đo-nơi vẫn chưa khắc phục xong hậu quả nặng nề của bão số 3 để tuyên truyền vận động các hộ dân di dời đến nơi an toàn.

Trên cơ sở đó, đơn vị đã tổ chức lực lượng đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động và hỗ trợ các hộ gia đình có nguy cơ bị ảnh hưởng do bão lũ đến nơi tránh, trú bão an toàn.

Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Ải cũng chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật chất hậu cần, sẵn sàng lực lượng cơ động theo phương châm "4 tại chỗ", nhằm kịp thời ứng phó, xử lý khi có tình huống xảy ra, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn