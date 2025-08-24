Quân khu 4 chủ động ứng phó bão số 5

Bộ tư lệnh Quân khu 4 chỉ đạo các đơn vị trực 100% quân số, tổ chức báo động kiểm tra vật chất, phương tiện; quán triệt, giáo dục bộ đội nêu cao ý thức trách nhiệm, sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

Chiến sĩ Trung đoàn 764 (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An) chằng chống nhà cửa trước bão.

Trung đoàn 764 (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An) quán triệt đến 100% cán bộ, chiến sĩ các công điện về nhiệm vụ phòng, chống lụt, bão, cứu hộ, cứu nạn, chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.

Trung đoàn 842 (Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị) báo động kiểm tra vật chất, trang bị sẵn sàng ứng phó bão số 5.

Trung đoàn 842 (Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị) đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm quân số trực; tăng cường theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến của cơn bão; chủ động kiểm tra, bổ sung, điều chỉnh và luyện tập thuần thục các phương án; triển khai công tác ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”; làm tốt mọi công tác chuẩn bị về lực lượng, phương tiện, vật chất.

Trung đoàn chú trọng quan tâm giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng tham gia ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân.

