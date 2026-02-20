Người lao động Nghệ An rời quê, trở lại nơi làm việc sau Tết

Trong ngày 19/2, Sân bay Vinh đón 10.737 hành khách; trong đó có 6.137 lượt đi. Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của hành khách sau Tết, Cảng hàng không quốc tế Vinh đã tăng cường thêm nhân lực và phương tiện, bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự, sẵn sàng xử lý các sự cố phát sinh.