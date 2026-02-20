Người lao động Nghệ An rời quê, trở lại nơi làm việc sau Tết

Sáng mùng 4 Tết, thời tiết khô ráo, người dân thuận lợi đón xe khởi hành năm mới.
Trên tuyến đường tránh Quốc lộ 1A, đoạn đi qua địa phận xã Hưng Nguyên, dòng xe theo hướng bắc-nam tấp nập qua lại; từng nhóm người cùng hành lý chờ xe tới đón.
Từ sáng sớm, rất đông người dân đứng chờ xe ở gần khu vực Trạm thu phí cầu Bến Thủy 2.
Anh Trần Đình Ngọc cùng gia đình chờ đón xe vào lại tỉnh Khánh Hòa sau những ngày về quê ở xã Kim Liên đón Tết.
Thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Vinh cho biết, theo kế hoạch, trong ngày 20/2 sẽ có 44 chuyến bay cất cánh từ sân bay này.
Trong ngày 19/2, Sân bay Vinh đón 10.737 hành khách; trong đó có 6.137 lượt đi. Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của hành khách sau Tết, Cảng hàng không quốc tế Vinh đã tăng cường thêm nhân lực và phương tiện, bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự, sẵn sàng xử lý các sự cố phát sinh.
Tác giả: Trần Trung Hiếu
Nguồn tin: nhandan.vn