Chuyện khó tin: 1 chung cư ở TPHCM thông báo bán chỗ đậu xe tới 500 triệu đồng, cư dân phản ứng mạnh

Mới đây, Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành phố (CityLand) thông báo kế hoạch mở bán chỗ đậu ô tô tại cụm chung cư CityLand Park Hills (phường An Nhơn, TPHCM) vào ngày 29-3 tới.

Theo thông báo từ chủ đầu tư, giá bán dự kiến cho mỗi chỗ đậu xe ô tô dao động từ 400-500 triệu đồng (đã bao gồm thuế GTGT nhưng chưa bao gồm 2% phí bảo trì). Cụ thể, chỗ đậu xe dành cho ô tô 4 chỗ có giá khoảng 400 triệu đồng, trong khi loại từ 4-7 chỗ có giá khoảng 500 triệu đồng. Khách hàng sẽ thanh toán theo hai đợt, trong đó đợt đầu chiếm tới 98% giá trị.

Thông báo của chủ đầu tư gửi các cư dân của chung cư CityLand Park Hills về việc đăng ký mua chỗ đậu xe

Trước thông tin này, Ban quản trị (BQT) cụm chung cư CityLand Park Hills đã phát đi thông báo khẩn, khuyến cáo cư dân thận trọng khi tham gia mua chỗ đậu xe trong bối cảnh các vấn đề pháp lý chưa được làm rõ và đang tồn tại tranh chấp.

Theo văn bản do ông Trần Duy Bảo Linh, Trưởng BQT ký, ngày 17-3, chủ đầu tư đã gửi đề nghị phối hợp công bố thông tin bán chỗ để xe tại tầng hầm. Tuy nhiên, BQT cho rằng chưa có sự thống nhất giữa hai bên và việc chào bán, nhận đăng ký mua hoàn toàn là hoạt động đơn phương từ phía chủ đầu tư.

BQT cũng nêu nhiều bất cập liên quan đến thực tế bố trí chỗ đậu xe. Cụ thể, tại hầm CH1 và CH3, thiết kế ban đầu chỉ có 30 vị trí nhưng hiện đã được bố trí lên tới 45 vị trí trên cùng diện tích. Việc này làm giảm không gian đậu xe, gây bất tiện cho cư dân và chưa được làm rõ về cơ sở pháp lý. Tại hầm CH2, vị trí bố trí thực tế cũng không phù hợp với bản vẽ thiết kế ban đầu.

Đáng chú ý, theo BQT, quyền sở hữu và khai thác chỗ đậu xe ô tô tại tầng hầm hiện là nội dung đang tranh chấp giữa chủ đầu tư và cư dân. BQT cho biết chỉ xem xét phối hợp nếu chủ đầu tư cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với diện tích tầng hầm; tài liệu xác nhận diện tích này không được tính vào giá bán căn hộ; đồng thời hoàn tất các nghĩa vụ còn tồn đọng như chống thấm tầng hầm, đóng quỹ bảo trì 2% và quyết toán các khoản tài chính liên quan.

Theo nghị quyết hội nghị nhà chung cư ngày 11-1-2026, cư dân đã ủy quyền cho BQT tiến hành các thủ tục khởi kiện chủ đầu tư nhằm làm rõ các vấn đề liên quan đến diện tích tầng hầm, quỹ bảo trì và nguồn thu từ phần diện tích chung.

BQT cũng lưu ý sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ rủi ro nào phát sinh nếu cư dân tự ý mua chỗ đậu xe trong thời điểm hiện tại. Đồng thời, các thông tin rao bán không chính thức trên mạng xã hội sẽ được xem xét xử lý để tránh gây nhiễu loạn thông tin. Cư dân được khuyến nghị cân nhắc kỹ trước khi thực hiện các giao dịch tài chính liên quan.

Hiện phía chủ đầu tư CityLand chưa có phản hồi chính thức về các ý kiến từ BQT. Phóng viên Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục tìm hiểu vụ việc để thông tin đến bạn đọc.

Tác giả: Sơn Nhung

Nguồn tin: Báo Người lao động