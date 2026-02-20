Lãnh đạo Công an tỉnh kiểm tra công tác ứng trực Tết

Đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đến thăm, chúc Tết và kiểm tra công tác ứng trực tại Công an xã Thiên Nhẫn

Tại từng đơn vị, đại diện Lãnh đạo, chỉ huy báo cáo nhanh với đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh tình hình, kết quả công tác thời gian qua, trong đó tập trung vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đến thăm, chúc Tết và kiểm tra công tác ứng trực tại Công an xã Đại Huệ

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận tinh thần chủ động, nghiêm túc trong triển khai phương án trực ban, trực chiến nhằm kịp thời xử lý những tình huống phát sinh ngay từ cơ sở. Đồng thời quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đến thăm, chúc Tết và kiểm tra công tác ứng trực tại Công an phường Vinh Lộc

Đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đến thăm, chúc Tết và kiểm tra công tác ứng trực tại Công an phường Trường Vinh

Theo đó, yêu cầu từng đơn vị tiếp tục bám sát nhiệm vụ chung của toàn lực lượng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; tập trung bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn nhiều mục tiêu, công trình trọng điểm, những hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội chào mừng Xuân Bính Ngọ 2026. Bố trí lực lượng thường trực, ứng trực bảo đảm, chủ động nắm chắc tình hình, xử lý tốt những vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Kiểm tra công tác ứng trực tại bộ phận tiếp dân Công an phường Thành Vinh

Điểm danh quân số trực tại Công an phường Thành Vinh

Tác giả: Hồ Hưng - Trọng Tuấn

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn