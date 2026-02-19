Phá nhanh vụ án hiếp dâm chiều mùng 1 Tết

Trước đó, khoảng 18h, ngày 17/2 (Mùng 1 Tết), em N (13 tuổi, tên nạn nhân đã được thay đổi), trú tại thôn Đồng Tâm, xã Hoá Quỳ, tỉnh Thanh Hóa rủ 2 bạn nữ đến nhà ăn cơm, uống rượu. Sau bữa ăn, những người bạn của N gọi điện cho đối tượng Lê Hữu Sơn (SN 1995), trú thôn Đồng Xuân, Hoá Quỳ rồi cả 3 kéo nhau xuống nhà Sơn uống rượu cùng 2 bạn nam khác.

Cuối bữa nhậu, Sơn đưa em N về nhà, tuy nhiên trên đường về, hắn đã đưa N vào nơi hoang vắng, khống chế thực hiện hành vi hiếp dâm, mặc cho nạn nhân chống cự quyết liệt. Sau đó nạn nhân N vùng chạy về nhà rồi đi ngủ, đến chiều 18/2 (Mùng 2 Tết), N mới tỉnh rượu và kể lại sự việc với bố mẹ.

Công an xã Hoá Quỳ thi hành lệnh bắt giữ Lê Hữu Sơn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ gia đình nạn nhân, Công an xã Hoá Quỳ đã huy động toàn bộ lực lượng tiến hành xác minh, thu thập thông tin và nhanh chóng xác định kẻ gây án là Lê Hữu Sơn (SN 1995), ở thôn Đồng Xuân, Hoá Quỳ, tỉnh Thanh Hoá.

Được biết, em N đã chỉ học hết lớp 5 rồi đi làm thuê kiếm sống, hôm 14/2 (27 Tết) mới trở về địa phương ăn Tết với gia đình. Trong khi, đối tượng Lê Hữu Sơn chưa có vợ con nhưng đã có 4 tiền án về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng… Sơn cũng đi làm ăn xa, mới trở về quê dịp Tết.

Tại cơ quan Công an, Lê Hữu Sơn đã cúi đầu nhận tội, thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của bản thân. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hoá tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Trần Thắng

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân