Ngứa mắt khó chịu, người bệnh sốc khi bác sĩ tìm thấy “thủ phạm” ở bờ mi

Ngày 16/3, Trung tâm Y tế Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận và xử trí một trường hợp rận mu ký sinh ở mí mắt - ca bệnh khá hiếm gặp.

Bệnh nhân N.T.H. (54 tuổi, trú tại Tân Kỳ) đến khám trong tình trạng ngứa, cộm mắt, vùng mí sưng đỏ và chảy nước mắt kéo dài.

Phát hiện rận mu ký sinh trên mí mắt người phụ nữ. Ảnh minh họa.

BSCKI Phan Thanh Hải, Khoa Mắt – Trung tâm Y tế Tân Kỳ cho biết, qua thăm khám và soi dưới kính hiển vi, bác sĩ phát hiện nhiều rận mu bám dày trên lông mi; các trứng rận xếp thành từng chuỗi dọc theo sợi lông mi của bệnh nhân.

Sau khi phát hiện, các bác sĩ đã tiến hành vệ sinh vùng mí mắt, loại bỏ rận và trứng rận bám trên lông mi, đồng thời kê thuốc điều trị, hướng dẫn bệnh nhân vệ sinh cá nhân và hẹn tái khám để theo dõi.

Từ trường hợp này bác sĩ Phan Thanh Hải khuyến cáo, khi xuất hiện các biểu hiện như ngứa, cộm mắt, chảy nước mắt kéo dài hoặc ngứa bất thường tại các vùng có lông trên cơ thể, người dân nên đến cơ sở y tế để được thăm khám, xử trí kịp thời, tránh để bệnh kéo dài gây biến chứng và nguy cơ lây lan.

Rận mu, hay còn gọi là rận mi, rận bẹn, là loại côn trùng hút máu, sinh sản chủ yếu ở các vị trí ẩm ướt, kín như bẹn, nách hoặc mi mắt. Loài này thường xuất hiện ở những nơi nuôi động vật như chó, mèo, trâu, bò. Khi ký sinh trên cơ thể người, rận mu hút máu để sinh sống, gây ngứa ngáy, khó chịu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống.

Rận mu thích nghi với môi trường ít vận động trên lông mu, đôi khi xuất hiện ở lông mi hoặc các vùng có lông khác trên cơ thể và thường không rời khỏi vật chủ. Theo Healthline, rận mu chủ yếu lây qua tiếp xúc thân mật, bao gồm quan hệ tình dục. Ngoài ra, việc dùng chung chăn, ga, khăn tắm hoặc quần áo với người nhiễm cũng có thể khiến rận lây lan. Trái với suy nghĩ phổ biến, rất khó bị lây rận mu từ bồn cầu hay đồ dùng trong nhà vệ sinh. Loài này hiếm khi rời khỏi vật chủ khi còn sống và cũng không thể “nhảy” từ người này sang người khác như bọ chét. Tuy nhiên, trẻ em vẫn có nguy cơ nhiễm nếu ngủ chung giường với người bệnh. Để điều trị dứt điểm, cần loại bỏ hoàn toàn rận trưởng thành, ấu trùng và trứng, đồng thời vệ sinh cá nhân, quần áo và chăn màn sạch sẽ để tránh tái nhiễm. Các bác sĩ khuyến cáo, nếu xuất hiện tình trạng ngứa mắt kéo dài, người dân nên đến cơ sở nhãn khoa để được thăm khám và xử lý kịp thời.

