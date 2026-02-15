Bác sĩ phụ sản dâm ô cháu bé 11 tuổi

Phòng khám Hải Đăng - nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Ng.V.

Ngày 14-2, Công an xã Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) cho biết đang phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị điều tra vụ bác sĩ có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Hiện nam bác sĩ đã bị khởi tố bị can để điều tra về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi và đang được tại ngoại.

Trước đó, ngày 28-11-2025, chị N.T.H. (39 tuổi, thôn Phú Thị, xã Vĩnh Linh) đến Công an xã Vĩnh Linh tố giác Nguyễn Hải Đăng (33 tuổi, trú thôn Mai Trung, xã Cam Lộ) có hành vi dâm ô với con gái 11 tuổi của chị.

Cụ thể, chiều 27-11, tại phòng khám sản phụ khoa Hải Đăng (thôn Phú Thị, xã Vĩnh Linh), Đăng đã có hành vi sờ mó cơ thể cháu.

Trong ngày, Đăng đã đến Công an xã Vĩnh Linh tự thú về hành vi trên.

Nguyễn Hải Đăng là bác sĩ khoa phụ sản tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Linh. Sau vụ việc, Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Linh cũng đã tạm đình chỉ công tác bác sĩ này này.

