Chuyện về nữ bác sĩ "mạnh dạn làm bạn" với bệnh nhân tâm thần

Bác sĩ Nguyễn Thị Việt Hà đang trò chuyện với bệnh nhân ở Khoa Tâm thần Nam. Ảnh: Trịnh Thành

Nữ bác sĩ 10 năm đồng hành cùng bệnh nhân tâm thần

Chị là bác sĩ Nguyễn Thị Việt Hà (sinh năm 1976) đang giữ chức vụ Phó khoa Tâm thần Nam (Bệnh viện Tâm thần Nghệ An) được biết đến như một bông hồng có gai - Bởi nơi đó có 6 bác sĩ thì chỉ duy nhất chị là nữ "thiên thần áo trắng".

Chia sẻ về quá trình công tác ở viện, kể từ năm 2016, chị Hà đã gắn bó với Bệnh viện Tâm thần Nghệ An suốt 10 năm qua. Khi rời trường đại học với tấm bằng bác sĩ đa khoa, chị về công tác tại trung tâm y tế tuyến huyện.

Về làm việc ở Khoa Tâm thần Nam được đánh giá là một trong những khoa đặc thù nhất tại viện. Chị Hà bác sĩ nữ duy nhất trong Khoa Tâm thần Nam, để bắt đúng mạch bệnh nhân chị Hà phải "có chiêu" để thăm khám cho từng bệnh nhân từ ngày đầu vào viện.

"Hầu hết bệnh nhân khi mới được đưa vào khoa tâm thần nam sẽ không chấp nhận bệnh tình của mình. Bản thân họ cáu gắt, khó chịu, thậm chí là kích động không cho bác sĩ thăm khám, không hợp tác điều trị. Vậy nên, lúc này, bác sĩ phải nhẹ nhàng, nói chuyện, tâm sự, chia sẻ như bạn bè với người bệnh. Đến khi bắt được mạch cảm xúc thì việc tiếp xúc sẽ dễ dàng" - bác sĩ Hà chia sẻ.

Khoa Tâm thần Nam (Bệnh viện Tâm thần Nghệ An) là khoa đặc thù nhất tại viện. Ảnh: Trịnh Thành

Mỗi ngày, làm việc trong môi trường đặc thù là những bệnh nhân tâm thần nên từ cảm giác hơi sợ lúc mới vào làm việc thì đến nay, bác sĩ Hà trở nên quen thuộc với những biểu hiện mà bệnh nhân gây ra.

"Những tiếng la hét, đập phá, kích động của bệnh nhân tâm thần giờ đã trở nên quen thuộc với bác sĩ chúng tôi. Chỉ cần tiếng la, hét, to tiếng thì mỗi bác sĩ sẽ biết được bệnh nhân đang cần được chữa lành để kịp thời xử lý các tình huống" - bác sĩ Hà kể.

"Chỉ mong bệnh nhân và người nhà chấp nhận bệnh của mình, yên tâm điều trị"

Có lúc cao điểm, ở Khoa Tâm thần Nam của Bệnh viện Tâm thần Nghệ An điều trị nội trú khoảng 90 bệnh nhân. Bác sĩ ít, bệnh nhân đông nên việc quá tải là điều diễn ra thường xuyên. Tuy nhiên, đối với các bác sĩ ở đây thì khó khăn nhất có lẽ là việc các bệnh nhân vào viện nhưng không chấp nhận bệnh tình của chính mình.

"Hầu hết các bệnh nhân ban đầu đều khó chấp nhận bệnh tình của mình. Họ la hét, cáu gắt, chống đối không để bác sĩ thăm khám nên việc tiếp xúc rất khó khăn. Điều mà bác sĩ chúng tôi mong muốn nhất đó là người bệnh và người nhà hãy chấp nhận bệnh tình của mình để trong quá trình điều trị bệnh để dùng thuốc đúng, đủ và thường xuyên, không được tự ý ngưng thuốc, bỏ quên thuốc vì như vậy bệnh sẽ nhanh tái lại", bác sĩ Việt Hà bộc bạch.

Trò chuyện, chia sẻ, làm bạn với bệnh nhân là phương thức hiệu quả cho phác đồ điều trị của nữ bác sĩ. Nguyễn Thị Việt Hà. Ảnh: Trịnh Thành

Với 10 năm gắn bó với nghề thì có 5 năm làm việc ở cương vị là Phó Khoa Tâm thần Nam, bác sĩ Hà đã chữa cho hàng trăm bệnh nhân với nhiều triệu chứng bệnh khác nhau. Mỗi người vào viện đều mang một hoàn cảnh, một tâm sự khác nhau nhưng có một bệnh nhân để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với bác sĩ Hà - người này bị rối loạn tư duy, rối loạn suy nghĩ và rối loạn cảm xúc.

Chị kể, cách đây 6 năm, bệnh nhân này (giấu tên) được người nhà đưa vào viện khi đang là bác sĩ công tác tại một bệnh viện lớn trên địa bàn. Thời điểm mới vào, người bệnh không chấp nhận việc mình bị bệnh nên "bài xích" bác sĩ thăm khám.

"Thời điểm mới vào, bệnh nhân không chịu để bác sĩ khám. Chính bệnh nhân còn nói với mình rằng không đủ "trình độ" để khám cho họ. Lúc này, dù trong chuyên ngành mình và bạn ấy có thể là đồng nghiệp, nhưng khi đã vào viện thì mình là bác sĩ bạn ấy là bệnh nhân. Mình phải phân tích, thuyết phục cho bệnh nhân hiểu về bệnh tình của mình. Khi bệnh nhân đã thuận thì việc điều trị mới có thể bắt đầu" - bác sĩ Hà nhớ lại ngày thuyết phục một đồng nghiệp là bệnh nhân khi mới nhập viện.

Qua điều trị, bệnh của người này ổn định, tái hòa nhập cuộc sống, đi làm lại bình thường. Sau 6 năm qua, bệnh nhân này vẫn đang theo dõi, thăm khám định kỳ ở bệnh viện.

Hiểu đúng về bệnh tâm thần để điều trị kịp thời

Không chỉ bác sĩ Hà, tại Khoa Tâm thần Nam, Trưởng khoa là bác sĩ CKI Trần Đình Ngọc cũng có những chia sẻ khi đã đồng hành cùng các bệnh nhân tâm thần suốt 10 năm qua. Tiếp xúc với nhiều bệnh nhân đến điều trị, bác sĩ Ngọc thấu hiểu được những khó khăn, vất vả của gia đình những người không may bị bệnh về tâm thần kinh.

Bác sĩ Chuyên khoa I Trần Đình Ngọc. Ảnh: Trịnh Thành

Hàng ngày tiếp xúc với nhiều bệnh nhân bị bệnh tâm thần, có những trường hợp khi vào viện bệnh tình nặng. Việc điều trị lúc này sẽ kéo dài và hiệu quả cũng hạn chế nên bác sĩ Ngọc luôn đau đáu một điều rằng: "Mọi người hãy có cái nhìn đúng, chuẩn về bệnh viện tâm thần và bệnh nhân tâm thần".

Đến nay, nhiều người nghe nói đến bệnh viện tâm thần là nghĩ ai bị tâm thần mới vào đây. Vậy nhưng hiện tại có rất nhiều phương diện cần sự hỗ trợ của bác sĩ như mất ngủ, căng thẳng, stress… cũng cần can thiệp kịp thời.

"Nếu bệnh nhân bị bệnh tâm thần được điều trị đúng, kịp thời, tuân thủ phác đồ thì sẽ tình trạng sẽ ổn định, tái hòa nhập cuộc sống bình thường. Vậy nên, mọi người hãy thay đổi nhận thức để bệnh tâm thần trở nên dễ chấp nhận hơn. Từ đó việc phát hiện, điều trị cho người bị bệnh cũng hiệu quả hơn", bác sĩ Ngọc cho hay.

Với bác sĩ Việt Hà, bác sĩ Ngọc thì việc những bệnh nhân tại Khoa Tâm thần Nam sau thời gian điều trị, bệnh ổn định, tái hòa nhập cuộc sống và theo dõi, thăm khám định kỳ đầy đủ là thành quả mà bác sĩ mong muốn. Và để đạt được hiệu quả tốt nhất trong quá trình điều trị, người bệnh cần sự động viên, sát cánh của gia đình cũng như tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, không được tự ý bỏ thuốc, ngưng thuốc...

TS.BS CKII Hồ Giang Nam - Giám đốc Bệnh viện Tâm Thần Nghệ An cho biết,bệnh viện đang thường xuyên điều trị nội trú 300-350 bệnh nhân/ngày. Quản lý, cấp phát thuốc cộng đồng cho 10.585 bệnh nhân tâm thần, động kinh... Trong thời gian tới, bệnh viện sẽ ứng dụng y học cổ truyền, phục hồi chức năng kết hợp hóa dược để điều trị toàn diện bệnh nhân tâm thần. Đẩy mạnh điều trị rối loạn tâm lý, tâm căn (rối loạn giấc ngủ, lo âu, rối loạn phổ tự kỉ...), phối hợp nhiều liệu pháp tâm lý lâm sàng..."

