Giả 'bác sĩ tâm linh' trên TikTok để trừ tà, lừa hàng chục triệu đồng

"Bác sĩ tâm linh" giả Đỗ Hoàng Long đã bị bắt vì lên mạng lừa đảo tiền của nhiều người - Ảnh: SỸ ĐỨC

Ngày 8-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam người tự xưng "bác sĩ tâm linh", livestream trừ tà, bắt quỷ nhằm chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Người bị công an bắt giam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là Đỗ Hoàng Long (29 tuổi, trú Hải Phòng).

Theo điều tra ban đầu, cuối năm 2018, do không có nghề nghiệp ổn định, Long nảy sinh ý định lợi dụng việc xem bói, trừ tà để chiếm đoạt tiền của người khác. Sau đó Long lên mạng Internet tìm hiểu các video "trừ tà, bắt quỷ" để học theo.

Đến tháng 10-2024, Long dựng hình ảnh bản thân là "bác sĩ tâm linh", có khả năng "soi âm, bói dương, dự tri thiên cơ", chữa bệnh tâm linh.

Long thường xuyên livestream, đăng tải các video trừ tà, bắt quỷ, cắt duyên âm trên các tài khoản TikTok và Facebook, đồng thời công khai số điện thoại, tài khoản Zalo để người xem liên hệ.

Khi có người liên hệ, Long yêu cầu chuyển trước 500.000 đồng để "đặt lịch xem bói". Sau đó Long bịa đặt nhiều thông tin như nạn nhân bị "vong theo", "ma quỷ ám", "duyên âm quấy phá", nếu không làm lễ sẽ ảnh hưởng sức khỏe, tính mạng… nhằm khiến nạn nhân hoảng sợ và tiếp tục chuyển thêm hàng chục triệu đồng để "làm lễ giải hạn".

Sau khi nhận tiền, Long mặc áo lam, gọi video cho nạn nhân qua Zalo rồi thực hiện các động tác đọc chú, múa tay trong khoảng 15 - 30 phút để tạo niềm tin, dù thực tế không có bất kỳ khả năng tâm linh nào.

Tại cơ quan công an, Long khai bản thân không có khả năng trừ tà hay "xuất hồn", nhưng vẫn tự xưng là "bác sĩ tâm linh" trên mạng xã hội để lừa đảo.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk xác định Long đã lừa ít nhất 3 người với tổng số tiền gần 70 triệu đồng. Trong đó có 2 người ở phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được Long đã sử dụng vào mục đích cá nhân. Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra.

Tác giả: Tâm An

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ